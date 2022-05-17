كيليني: لست قلقاً على مستقبل منتخب إيطاليا

أكد المدافع الايطالي المخضرم جورجو كيليني أن فشل منتخب بلاده في بلوغ نهائيات كأس العالم 2022 في قطر "سرّع" قراره بالرحيل عن يوفنتوس بعد 17 عامًا في تورينو والاعتزال الدولي، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه غير قلق على مستقبل المنتخب.
وقال بعد تعادل فريقه 2-2 مع ضيفه لاتسيو الاثنين في المرحلة ما قبل الأخيرة من الدوري: كانت الفكرة الوصول إلى نهاية العام وكأس العالم. شعرت أنه يمكنني إنهاء هذه الفترة بطريقة جميلة. لسوء الحظ، لم تسر الأمور كما كنا نأمل وبالتأكيد عجّلت قراري.
وسيخوض كيليني (116 مباراة دولية) مباراته الأخيرة مع المنتخب في الأول من يونيو ضد الأرجنتين وديًا على ملعب ويمبلي في لندن.
وتابع في حديثه مع شبكة "سكاي سبورتس": أغادر المنتخب الوطني مع لاعبين أقوياء. مؤكدًا أنه ليس قلقًا حيال إعادة البناء الضرورية بعد فشل أبطال أوروبا في التأهل بخسارتهم المدوية ضد مقدونيا الشمالية في الملحق.
وأضاف ابن الـ37 عامًا: عندما اعتزل أندريا بيرلو، كان الجميع قلقًا، ولكن خلقنا فريقًا جديدًا لأن لا أحد يحل مكان بيرلو. في المنتخب، لدينا أليساندرو باستوني القوي جدًا، بإمكان إيطاليا أن تنام مطمئنة.
-
إنتر يهزم يوفنتوس ويفوز بكأس إيطالياتوج إنتر ميلان بلقب كأس إيطاليا لكرة القدم للمرة الثامنة في تاريخه، وذلك عقب فوزه على يوفنتوس 4 -2 في المباراة النهائية للبطولة والتي أقيمت على ملعب ... رياضة عالمية
-
يوفنتوس يهزم فيورنتينا ويتأهل إلى نهائي كأس إيطالياتأهل يوفنتوس للمباراة النهائية في بطولة كأس إيطاليا لكرة القدم، بعدما تغلب 2 - صفر على ضيفه فيورنتينا يوم الأربعاء، في إياب الدور قبل النهائي للمسابقة ... رياضة عالمية
-
تقارير: استدعاء إيطاليا بدلاً من إيران في المونديال "احتمال ضعيف"كشف تقرير إيطالي أن هناك احتمالاً ضعيفاً بأن يستبعد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" منتخب إيران من كأس العالم 2022 بالرغم من تأهله، واستدعاء منتخب ... رياضة