.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

كيليني: لست قلقاً على مستقبل منتخب إيطاليا

  • الخط
بونوتشي كيليني إيطاليا
كيليني سيخوض مباراته الدولية الأخيرة مع إيطاليا الشهر المقبل

كيليني: لست قلقاً على مستقبل منتخب إيطاليا

روما - فرانس برس

نشر في: آخر تحديث:

أكد المدافع الايطالي المخضرم جورجو كيليني أن فشل منتخب بلاده في بلوغ نهائيات كأس العالم 2022 في قطر "سرّع" قراره بالرحيل عن يوفنتوس بعد 17 عامًا في تورينو والاعتزال الدولي، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه غير قلق على مستقبل المنتخب.

وقال بعد تعادل فريقه 2-2 مع ضيفه لاتسيو الاثنين في المرحلة ما قبل الأخيرة من الدوري: كانت الفكرة الوصول إلى نهاية العام وكأس العالم. شعرت أنه يمكنني إنهاء هذه الفترة بطريقة جميلة. لسوء الحظ، لم تسر الأمور كما كنا نأمل وبالتأكيد عجّلت قراري.

وسيخوض كيليني (116 مباراة دولية) مباراته الأخيرة مع المنتخب في الأول من يونيو ضد الأرجنتين وديًا على ملعب ويمبلي في لندن.

وتابع في حديثه مع شبكة "سكاي سبورتس": أغادر المنتخب الوطني مع لاعبين أقوياء. مؤكدًا أنه ليس قلقًا حيال إعادة البناء الضرورية بعد فشل أبطال أوروبا في التأهل بخسارتهم المدوية ضد مقدونيا الشمالية في الملحق.

وأضاف ابن الـ37 عامًا: عندما اعتزل أندريا بيرلو، كان الجميع قلقًا، ولكن خلقنا فريقًا جديدًا لأن لا أحد يحل مكان بيرلو. في المنتخب، لدينا أليساندرو باستوني القوي جدًا، بإمكان إيطاليا أن تنام مطمئنة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العربية 360 | الصحة العالمية تكشف عن تطوير لقاحات جديدة ضد كورونا العربية 360 | الصحة العالمية تكشف عن تطوير لقاحات جديدة ضد كورونا
اكتشف المزيد