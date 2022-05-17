نيوكاسل يبعد أرسنال عن حلم "الأبطال" قبل جولة من النهاية

تلقت آمال فريق أرسنال في بلوغ دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الموسم المقبل، ضربة قوية بعد خسارته أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد صفر - 2 يوم الاثنين ضمن منافسات المرحلة 37 من الدوري الإنجليزي.
وتجمد رصيد أرسنال عند 66 نقطة في المركز الخامس، بفارق نقطتين خلف توتنهام صاحب المركز الرابع، ويحتاج أرسنال إلى الفوز على إيفرتون في المرحلة الأخيرة، مع خسارة توتنهام أمام نورويتش سيتي في المرحلة ذاتها، وذلك من أجل بلوغ المسابقة الأعرق في تاريخ القارة العجوز. على الجانب الآخر، رفع نيوكاسل رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثاني عشر.
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وتقدم نيوكاسل بهدف سجله مدافع أرسنال بن وايت بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 55، قبل أن يضيف برونو غيماريش الهدف الثاني في الدقيقة 85.
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