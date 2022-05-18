اليابان تتلقى استفساراً حول إمكانية استضافة كأس آسيا

أبلغ كوزو تاشيما رئيس الاتحاد الياباني لكرة القدم صحيفة "نيكان سبورتس" أنه تم الاستفسار من الاتحاد بشكل رسمي حول إمكانية استضافة كأس آسيا 2023.

وأعلن الاتحاد الآسيوي يوم السبت الماضي أن الصين تراجعت عن استضافة البطولة المكونة من 24 منتخبا في العام المقبل بسبب الوضع الصحي في البلاد جراء فيروس كورونا.

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وأضاف تاشيما للصحيفة دون الإدلاء بالمزيد من التفاصيل: تم الاستفسار من الاتحاد. لو استطاعت اليابان تنظيم البطولة فبدون أي شك سيكون أمرا رائعا. ولم يتسن لرويترز الحصول على تعليق من الاتحاد الياباني.

وتملك اليابان البنية التحتية لاستضافة البطولة المقرر إقامتها في يونيو ويوليو من العام المقبل حيث سبق لها استضافة كأس العالم 2002 والأولمبياد في العام الماضي.

وأكدت اليابان الثلاثاء إنها ستبدأ في إجراء "اختبار سياحة" في شكل جولات محدودة في مايو من أجل جمع المعلومات قبل إعادة فتح البلاد بالكامل أمام السياح.

ولم يُسمح للسياح بدخول اليابان منذ أن تبنت الدولة ضوابط صارمة على الحدود في 2020 في بداية الوباء.

وفازت اليابان بكأس آسيا أربع مرات وهو رقم قياسي واستضافت البطولة في 1992 بمشاركة ثمانية فرق فقط.

ويعقد الاتحاد الآسيوي، الذي لم يرد على طلبات رويترز بشأن معلومات حول عملية اختيار الدولة المضيفة البديلة، الجمعية العمومية رقم 32 في كوالالمبور في وقت لاحق من يوم الأربعاء.