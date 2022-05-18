كلوب عن فرص الفوز بالدوري: غير محتملة.. لكنها ممكنة

أكد يورغن كلوب مدرب ليفربول أن فرصة خطف فريقه لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم من مانشستر سيتي في الجولة الأخيرة يوم الأحد المقبل "غير محتملة لكنها ممكنة".



وفاز ليفربول 2-1 على مضيفه ساوثهامبتون ليصبح على بعد نقطة واحدة خلف سيتي قبل الجولة الأخيرة.



ويحتاج ليفربول للفوز على ولفرهامبتون واندرارز في أنفيلد وألا ينتصر سيتي على ضيفه أستون فيلا.



ويلعب أستون فيلا، بقيادة المدرب ستيفن جيرارد قائد ليفربول السابق، أمام بيرنلي المتعثر يوم الخميس قبل التوجه لملعب الاتحاد لمواجهة فريق المدرب بيب غوارديولا.



وقال كلوب الفائز بلقب الدوري في 2020: إنها ممكن، غير محتملة لكنها ممكنة. وهذا يكفي، بالتأكيد غير محتملة لأن سيتي سيلعب على أرضه أمام أستون فيلا الذي يخوض مباراة يوم الخميس. ستكون مباراة صعبة أمام بيرنلي الذي يكافح للهروب من الهبوط.



وأضاف مشيرا إلى إبعاد جون ستونز الكرة من على خط المرمى في مباراة سيتي وليفربول في 2019: لكنها كرة القدم. أتذكر عندما فاز سيتي باللقب في 2019، كان بسبب 11 مليمترا.



وأتبع: لو أراد البعض أن نصبح أبطالا، فيجب علينا الفوز أولا وحصول أستون فيلا على نقطة واحدة من سيتي، وكلنا نعلم أننا لن نستسلم. سنحاول، ستكون مباراة على أرضنا، مباراتنا الأخيرة على ملعبنا في الموسم. الأجواء ستكون استثنائية وسنحاول استغلالها. يجب علينا القيام بعملنا. كرة القدم تصبح معقدة في بعض الأحيان. أستون فيلا سيلعب يوم الخميس ثم الأحد. سنرى لكن يجب علينا التركيز على أنفسنا.

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