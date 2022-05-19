أنشيلوتي يعلن نهاية قصة غاريث بيل مع ريال مدريد

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، أن الجناح الويلزي غاريث بيل سيرحل عن النادي الملكي عندما ينتهي عقده الشهر المقبل، مثنياً عليه واعتبره جزءا من تاريخ النادي.
وتوج الريال بلقب الدوري الإسباني قبل أربع جولات من نهاية الموسم، ويواجه ليفربول الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 28 مايو الجاري في باريس.
وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحافي: عندما ينتهي العقد سيرحل، بيل جزء من تاريخ النادي، سيبقى في ذاكرة كل جماهير مدريد.
وأضاف: لقد لعب دورا مهما في تتويج الريال باللقب العاشر في دوري أبطال أوروبا في كييف، وبلقب كأس ملك إسبانيا، لقد كتب صفحات مهمة في تاريخ هذا النادي، وعلينا أن نضع ذلك في الحسبان.
وشارك بيل في سبع مباريات فقط مع الريال على مستوى كافة المسابقات هذا الموسم، بإجمالي 290 دقيقة.
وفاز بيل بأربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا خلال تسعة أعوام قضاها مع النادي العاصمي.
-
رئيس الاتحاد الأوروبي: ريال مدريد "قط" بـ9 أرواحوصف ألكسندر شيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" فريق ريال مدريد الإسباني بأنه قط بتسعة أرواح، بعد مسيرته المبهرة إلى نهائي دوري أبطال ... رياضة عالمية
-
أنشيلوتي يحسم مصير هازارد مع ريال مدريدأكد كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، لكرة القدم إن إيدين هازارد لا يعتزم سوى البقاء ضمن صفوف ريال مدريد.وتعثر البلجيكي الدولي ... رياضة
-
بعد الممر الشرفي.. ريال مدريد يرسل ليفانتي إلى الدرجة الثانيةدفع فريق ريال مدريد ضيفه ليفانتي إلى الهبوط لدوري الدرجة الثانية، بعدما سحقه 6 - صفر، يوم الخميس، في المرحلة السادسة والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني ... رياضة عالمية