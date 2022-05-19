أنشيلوتي يعلن نهاية قصة غاريث بيل مع ريال مدريد

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، أن الجناح الويلزي غاريث بيل سيرحل عن النادي الملكي عندما ينتهي عقده الشهر المقبل، مثنياً عليه واعتبره جزءا من تاريخ النادي.

وتوج الريال بلقب الدوري الإسباني قبل أربع جولات من نهاية الموسم، ويواجه ليفربول الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 28 مايو الجاري في باريس.

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وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحافي: عندما ينتهي العقد سيرحل، بيل جزء من تاريخ النادي، سيبقى في ذاكرة كل جماهير مدريد.

وأضاف: لقد لعب دورا مهما في تتويج الريال باللقب العاشر في دوري أبطال أوروبا في كييف، وبلقب كأس ملك إسبانيا، لقد كتب صفحات مهمة في تاريخ هذا النادي، وعلينا أن نضع ذلك في الحسبان.

وشارك بيل في سبع مباريات فقط مع الريال على مستوى كافة المسابقات هذا الموسم، بإجمالي 290 دقيقة.

وفاز بيل بأربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا خلال تسعة أعوام قضاها مع النادي العاصمي.