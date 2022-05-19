استبعاد جيرو.. وعودة بنزيمة إلى قائمة منتخب فرنسا

استبعد أوليفييه جيرو يوم الخميس من التشكيلة الجديدة لمنتخب فرنسا الأول لكرة القدم الذي يقوده المدرب ديدييه ديشان قبل مبارياته المقبلة في دوري الأمم الأوروبية بينما عاد كريم بنزيمة للتشكيلة بعد غيابه عن آخر مباراتين بسبب الإصابة.

وفي غياب بنزيمة هز جيرو مهاجم ميلان الإيطالي شباك الخصوم مرتين في مباراتين وديتين أمام ساحل العاج وجنوب إفريقيا في مارس الماضي ليصبح على بعد ثلاثة أهداف فقط من رصيد الهداف التاريخي للمنتخب الفرنسي تييري هنري وهو 51 هدفا.

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وفي دوري الأمم الأوروبية الذي توجت بلقبه فرنسا العام الماضي سيلتقي المنتخب الفرنسي مع نظيره الكرواتي في ملعبه وخارج أرضه ثم يحل ضيفا على النمسا ويستضيف الدنمارك في الشهر المقبل.

وانضم لتشكيلة فرنسا لأول مرة أبو بكر كامارا لاعب وسط أولمبيك مرسيليا.

وجاءت تشكيلة فرنسا الجديدة على النحو التالي..

حراس المرمى: ألفونس أريولا (وست هام يونايتد) وهوجو لوريس (توتنهام هوتسبير) ومايك ماينان (ميلان)

المدافعون: جوناتان كلوس (لانس) ولوكا ديني (أستون فيلا) ولوكا هرنانديز (بايرن ميونيخ) وتيو هرنانديز (ميلان) وبرسنل كيمبمبي (باريس سان جيرمان) وجول كوندي (إشبيلية) وبنجامين بافارد (بايرن ميونيخ) ووليام ساليبا (أولمبيك مرسيليا) ورفائيل فاران (مانشستر يونايتد)

لاعبو الوسط: ماتيو جيندوزي (أولمبيك مرسيليا) وأبو بكر كامارا (أولمبيك مرسيليا) ونجولو كانتي (تشيلسي) وأدريان رابيو (يوفنتوس) وأوريلين تشواميني (موناكو)

المهاجمون:وسام بن يدر (موناكو) وكريم بنزيمة (ريال مدريد) وكينغسلي كومان (بايرن ميونيخ) وموسى ديابي (باير ليفركوزن) وأنطوان غريزمان (أتلتيكو مدريد) وكيليان مبابي (باريس سان جيرمان) وكريستوفر نكونكو (لايبزيغ).