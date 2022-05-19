برشلونة يواجه إنتر ونيويورك في جولة أميركا

سيسافر برشلونة للولايات المتحدة لخوض مباراتين وديتين أمام فريقي إنتر ميامي ونيويورك رد بولز المنافسين في الدوري الأميركي للمحترفين لكرة القدم خلال جولة تسبق انطلاق الموسم الجديد في يوليو.
وقال العملاق الإسباني إنه سيواجه إنتر ميامي في 19 يوليو ونيويورك رد بولز في 30 يوليو حيث يعود الفريق الكاتالوني إلى الولايات المتحدة بعد غياب ثلاث سنوات.
مادة اعلانية
وسينهي فريق المدرب تشابي هرنانديز الدوري في المركز الثاني هذا الموسم وستكون مباراة يوم الأحد على ملعبه أمام فياريال الأخيرة له.
وحسم ريال مدريد غريم برشلونة اللقب بالفعل.
اقرأ أيضاً
-
توخيل يحاول حماية أزبيليكويتا من إغراء برشلونةأكد توماس توخيل مدرب تشيلسي أن المفاوضات مع سيزار أزبليكويتا قائد الفريق بشأن الاستمرار مع الفريق ما زالت جارية رغم ارتباط اسمه بالانتقال إلى ... رياضة عالمية
-
"فوروسيميد".. يلحق المولد بنجم برشلونة وحارس أياكستسببت مادة "فوروسيميد" في إيقاف الكثير من الرياضيين وحرمانهم لفترة طويلة من التواجد في المنافسات، باعتبارها مادة محظورة رياضيا أثناء وخارج المنافسات ... رياضة عالمية
-
الريال وبرشلونة يتعادلان مع قادش وخيتافياكتفى ريال مدريد بالتعادل 1 - 1 مع مضيفه قادش يوم الأحد في المرحلة السابعة والثلاثين (قبل الأخيرة) لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.كما فرض التعادل ... رياضة عالمية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية