برشلونة يواجه إنتر ونيويورك في جولة أميركا

سيسافر برشلونة للولايات المتحدة لخوض مباراتين وديتين أمام فريقي إنتر ميامي ونيويورك رد بولز المنافسين في الدوري الأميركي للمحترفين لكرة القدم خلال جولة تسبق انطلاق الموسم الجديد في يوليو.

وقال العملاق الإسباني إنه سيواجه إنتر ميامي في 19 يوليو ونيويورك رد بولز في 30 يوليو حيث يعود الفريق الكاتالوني إلى الولايات المتحدة بعد غياب ثلاث سنوات.

مادة اعلانية

وسينهي فريق المدرب تشابي هرنانديز الدوري في المركز الثاني هذا الموسم وستكون مباراة يوم الأحد على ملعبه أمام فياريال الأخيرة له.

وحسم ريال مدريد غريم برشلونة اللقب بالفعل.