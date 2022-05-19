تعيين شيفشينكو سفيراً للأعمال الخيرية في أوكرانيا

باشر نجم كرة القدم الأوكراني المعتزل أندريه شيفشينكو مهمة جديدة تتعلق بالمساعدة على جمع التبرعات لإعادة إعمار بلاده بعد الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي التقى مع شيفتشنكو يوم الاربعاء، إن مهاجم تشيلسي وميلان ومنتخب أوكرانيا السابق عين أول سفير لمؤسسة يونايتد 24 الخيرية وهي مبادرة لجمع تبرعات "لإعادة إعمار وتنمية" أوكرانيا.

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وكتب الرئيس الأوكراني عبر تطبيق "تيليغرام": أكتسب أندريه من خلال أعماله وإنجازاته الرياضية ثقة هائلة على الساحة الدولية، والآن أوكلت إليه مهمة جديدة.. وهي إبلاغ العالم بما يحدث في أوكرانيا وتوجيه تأثيره نحو زيادة المساعدات الدولية لبلادنا وأنا على ثقة بنجاح المهمة.

ويعتبر كثيرون شيفشينكو (45 عاما) أفضل لاعب أنجبته كرة القدم في بلاده طوال تاريخها، إذ شارك في 111 مباراة دولية مع منتخب أوكرانيا وأحرز 48 هدفا ولعب مع دينامو كييف قبل الاحتراف في الخارج، كما تولى تدريب منتخب بلاده لمدة خمسة أعوام حتى أغسطس الماضي.