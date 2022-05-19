توخيل يحاول حماية أزبيليكويتا من إغراء برشلونة

أكد توماس توخيل مدرب تشيلسي أن المفاوضات مع سيزار أزبليكويتا قائد الفريق بشأن الاستمرار مع الفريق ما زالت جارية رغم ارتباط اسمه بالانتقال إلى برشلونة.
وربما سيصبح أزبليكويتا المدافع الثالث الذي يفقده تشيلسي بعد أنطونيو روديغر وأندرياس كريستينسين اللذين سيرحلان بنهاية الموسم.
ولم يستطع تشيلسي تجديد عقد اللاعبين بسبب العقوبات التي فرضتها الحكومة البريطانية على مالكه الروسي رومان أبراموفيتش الذي عرض النادي للبيع بعد الحرب الروسية الأوكرانية.
وأبلغ توخيل موقع تشيلسي الرسمي على الإنترنت: إنه قائد الفريق وما زلنا نتفاوض معه، وفي وقت ما يجب أن نكون أنانيين لأننا لسنا مسؤولين عن حل مشاكل أو تلبية رغبات أندية أخرى.
وواصل: بالنظر إلى حقيقة رحيل اثنين من المدافعين الأساسيين، ففقدان أزبليكويتا لن يكون مثاليا رغم أنني أتفهم وجهة نظره.
وينتهي عقد أزبليكويتا بنهاية الموسم الحالي لكن توخيل أشار إلى أن النادي لا يتعجل معرفة موقفه النهائي.
ويحتل تشيلسي المركز الثالث في الدوري برصيد 70 نقطة من 36 مباراة قبل أن يستضيف ليستر سيتي يوم الخميس.
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