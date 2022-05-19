ركلات الترجيح تمنح فرانكفورت لقب الدوري الأوروبي

توج فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني بلقب الدوري الأوروبي لكرة القدم، عقب فوزه على رينجرز الأسكتلندي 5-4 بضربات الترجيح، عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1 - 1.

وسبق لفرانكفورت أن توج باللقب بمسماه القديم كأس الاتحاد الأوروبي عام 1980.

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وجاء الشوط الأول خاليا من الأهداف، وأضاع لاعبو الفريقين العديد من الفرص.

وفي الشوط الثاني، بادر جلاسجو بالتسجيل عن طريق نجمه النيجيري جو أريبو في الدقيقة 57، مستغلا تعثر البرازيلي توتا، مدافع آينتراخت فرانكفورت.

ولم يهنأ جلاسجو بتقدمه كثيرا، بعدما أحرز الكولومبي رفاييل بوري هدف التعادل لفرانكفورت في الدقيقة 69، متابعة لتمريرة عرضية زاحفة من الجانب الأيسر عبر فيليب كوستيتش.

وبعد نهاية المباراة في الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1 -1، تم اللجوء إلى ضربات الترجيح التي ابتسمت للفريق الألماني الذي فاز بها 5 - 4.