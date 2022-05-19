فليك يعتمد على "الخبرة" في قائمة منتخب ألمانيا

اعتمد هانزي فليك المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم على الخبرة في اختياراته لقائمة المنتخب الألماني للمباريات المقبلة بدوري أمم أوروبا، إذ لم يستدع أية وجوه جديدة من اللاعبين ضمن القائمة التي ضمت 26 لاعبا.

وتشكل المباريات اختبارا مهما للمنتخب قبل أشهر من انطلاق منافسات كأس العالم 2022 المقررة في قطر شهر نوفمبر القادم.

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ويعد حارس المرمى البديل أوليفر بومان، حارس هوفنهايم، العنصر الوحيد بالقائمة الذي لم يسبق له المشاركة الدولية، وقد اختاره فليك في ظل إراحة مارك-أندري تير شتين حارس مرمى برشلونة الإسباني.

وشهدت القائمة عودة لاعبين أساسيين أمثال جوشوا كيميش وليون غوريتسكا لاعبي بايرن ميونخ ونيكلاس زوله المنضم لبوروسيا دورتموند وماركو رويس لاعب دورتموند، إلى جانب عناصر أخرى مثل المهاجم الشاب كريم أديمي المنضم أيضا إلى دورتموند.

وقال فليك في تصريحاته للصحفيين يوم الخميس : الفريق المتواجد الآن هو مقياس كل الأمور من حيث الجوهر لكن الباب سيظل مفتوحا لعناصر أخرى لأن هذه ليست القائمة النهائية لكأس العالم.

ويلتقي المنتخب الألماني بنظيره الإيطالي بطل أوروبا ذهابا وإيابا كما يستضيف نظيره الإنجليزي وصيف بطل أوروبا ويحل ضيفا على منتخب المجر ضمن منافسات مجموعته بدوري الأمم الأوروبية، وذلك خلال الفترة ما بين الرابع و14 من يونيو المقبل.

وبعدها يخوض المنتخب الألماني مباراتيه المتبقيتين في المجموعة أمام المجر وإنجلترا في سبتمبر المقبل.



وتفتتح منافسات كأس العالم في 21 نوفمبر وأوقعت القرعة المنتخب الألماني مع منتخبي إسبانيا واليابان والفائز من الملحق الفاصل بين نيوزيلندا وكوستاريكا.

وسيجمع فليك لاعبي المنتخب الألماني في معسكر تدريبي لمدة أربعة أيام في ماربيا بإسبانيا، اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، ثم يجتمع المنتخب مجددا في 30 مايو.

وغاب عن القائمة عدد من اللاعبين أمثال ماتياس غينتر وفلوريان نيوهاوس لاعبي بوروسيا مونشنغلادباخ وكريستيان غينتر لاعب فرايبورغ وروبين غوسنس لاعب إنتر ميلان الإيطالي، وكذلك جوليان دراكسلر لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي الذي يعاني من إصابة.