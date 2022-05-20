أليغري يتوقع استقبالاً عدائياً في فيورنتينا بسبب فلاهوفيتش

أكد ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس يوم الجمعة، أن فريقه يتأهب لاستقبال عدائي عندما يتوجه إلى فيورنتينا في اليوم الأخير من الموسم في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، حيث يتطلع أصحاب الضيافة إلى حجز مكان في أوروبا.

وبعد ضمان المركز الرابع وتأمين مكان في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل ليس لدى يوفنتوس ما يلعب من أجله لكن لا يزال بوسع فيورنتينا صاحب المركز السابع التقدم لمركز يؤهله للعب في الدوري الأوروبي إذا حقق الفوز وجاءت النتائج الأخرى في صالحه.

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وفاز يوفنتوس على فيورنتينا ثلاث مرات بالفعل هذا الموسم منها مرة في الدوري ومرتان في كأس إيطاليا دون أن تهتز شباكه.

وقال أليغري قبل مباراة السبت: أتوقع مباراة مفتوحة ستشهد العديد من الأهداف ضد فريق يواجه صعوبة في الوصول إلى أوروبا. عادة في نهاية الموسم تكون هناك مثل هذه المباريات القوية. ستكون الأجواء نارية وعلينا الاستمتاع بها.

واشتد التنافس بين الفريقين في يناير عندما تعاقد يوفنتوس مع دوسان فلاهوفيتش مهاجم فيورنتينا في صفقة وصلت قيمتها إلى 80 مليون يورو (84.36 مليون دولار).

وأحرز اللاعب الصربي البالغ عمره "22 عاما" 29 هدفا في جميع المسابقات هذا الموسم وكان وقت انتقاله يتقاسم صدارة هدافي الدوري.

وقال أليغري إن دانيلو وفيديريكو كييزا وماتيا دي شيليو لن يكون بوسعهم اللعب مع الفريق بينما قد يشارك وستون ماكيني لأول مرة منذ فبراير بعد تعافيه من الإصابة.

وأكد المدرب أيضا أن المدافع جورجيو كيليني الذي لعب آخر مباراة له على أرضه مطلع الأسبوع سينهي مسيرته التي استمرت 18 عاما مع يوفنتوس من خلال المشاركة لبعض الوقت أمام فيورنتينا.

وتابع أليغري: سيترك كيليني إرثا كبيرا .. سيلعب السبت. الدروس التي علمها للاعبين ستبقى خالدة.