إيفرتون يقلب النتيجة على كريستال وينجو من الهبوط

حسم إيفرتون بقائه في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، بعدما قلب تأخره صفر - 2 أمام ضيفه كريستال بالاس، إلى فوز مثير 3 - 2، يوم الخميس، في مباراة مؤجلة من المرحلة الثالثة والثلاثين للمسابقة.
وارتفع رصيد إيفرتون إلى 39 نقطة في المركز السادس عشر بترتيب المسابقة، متفوقا بفارق 4 نقاط أمام مراكز الهبوط، ليتجنب رسميا هبوطه لدوري الدرجة الثانية، مع تبقي مباراة واحدة فقط لكل فرق المسابقة.
في المقابل، تجمد رصيد كريستال بالاس عند 45 نقطة في المركز الثالث عشر.
وانتهى الشوط الأول من عمر المباراة، التي أقيمت على ملعب (جوديسون بارك)، بتقدم كريستال بالاس بهدفين نظيفين حملا توقيع جون فيليب ماتيتا وجوردان أيو في الدقيقتين 21 و34 على الترتيب.
وانتفض إيفرتون في الشوط الثاني، حيث قلص مايكل كين الفارق بتسجيله الهدف الأول للفريق الأزرق في الدقيقة 54، ثم تعادل ريتشارليسون لأصحاب الأرض في الدقيقة 75.
وأمن دومينيك كالفيرت ليوين النقاط الثلاث لإيفرتون، بعدما سجل هدف الفوز القاتل في الدقيقة 85، ليضمن فريق المدرب فرانك لامبارد بقائه رسميا بالدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المقبل.
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