كلوب: صلاح لا يريد المخاطرة

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول إنه يود أن يشرك محمد صلاح وفيرجيل فان ديك وفابينيو في مباراة الفريق الحاسمة الأحد المقبل في مواجهة ولفرهامبتون واندرارز بالجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لكنه أكد أنه غير واثق من قدرة هؤلاء اللاعبين على المشاركة.

ويحتاج ليفربول للفوز على ولفرهامبتون في ختام موسم البطولة أملا في أن يفشل المنافس مانشستر سيتي صاحب الصدارة وحامل اللقب في الفوز على أستون فيلا، ومن ثم يحصل فريق كلوب على فرصة للتتويج بلقب البطولة للمرة الثانية في ثلاثة أعوام.

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وبسبب الإصابة خلال نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي الأسبوع الماضي أمام تشيلسي غاب صلاح وفان دايك عن فوز ليفربول على ساوثامبتون في وقت سابق من الأسبوع الحالي بينما تعرض فابينيو لإصابة في العضلات في مواجهة أستون فيلا في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقال كلوب للصحافيين يوم الجمعة: الوضع يبدو جيدا واللاعبون يتخذون خطوات وسنرى. الحل المفضل عندي هو أن يشاركوا جميعا مطلع الأسبوع المقبل لأسباب تتعلق بالحفاظ على الإيقاع. وإن لم يتيسر ذلك فلا بأس. لا يمكنني الجزم بنسبة 100 في المئة.

وأضاف المدرب الألماني قوله: أتفهم بنسبة 100 في المئة المعركة على صدارة قائمة هدافي الدوري بين صلاح وسون هيونغ مين لكننا لا يمكننا الإقدام على أي مخاطرة. وصلاح لا يريد الإقدام على أي مخاطرة. لاشك في ذلك.

وقبل الجولة الأخيرة ينفرد صلاح بصدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 22 هدفا متقدما بفارق هدف واحد على الكوري الجنوبي سون لاعب توتنهام هوتسبير اللندني الذي سيلتقي في الجولة الأخيرة مع نوريتش سيتي الذي تأكد هبوطه الأحد المقبل.

وأكد كلوب أن المهاجم البلجيكي ديفوك أوريغي سيترك النادي بعد أن ظل في صفوفه ثمانية أعوام أحرز خلالها عددا من الأهداف الحاسمة.

وأردف كلوب قائلا أيضا: أتوقع أن يحظى ديفوك بوداع مميز. بالنسبة لي سيبقى هو أسطورة على مستوى ليفربول ولقد سعدت بالعمل معه. هو واحد من أهم اللاعبين الذين عملت معهم. وسيحقق النجاح أينما ذهب. هذا مؤكد بنسبة 100 في المئة.

وسيلتقي ليفربول أيضا مع ريال مدريد بطل إسبانيا في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا في باريس في 28 مايو الجاري وسبق له الفوز ببطولتي كأس محليتين وقال كلوب إن مسيرته في الموسم الحالي ستعتبر ناجحة بغض النظر عما يحدث في مواجهة ولفرهامبتون.

وقال كلوب أيضا: كانت مسيرة صعبة لكنها عظيمة وسعيد بالتواجد (مع الفريق) خلال الموسم الحالي. هذه مجموعة استثنائية. لدينا أسباب كثيرة للاحتفال.