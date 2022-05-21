استقالة مدرب نادي كريمونيزي بعد صعوده

تقدّم مدرب كريمونيزي الصاعد إلى الدرجة الإيطالية الأولى في كرة القدم فابيو بيكيا، باستقالة مفاجئة من منصبه بعد أسبوعين من قيادته الفريق إلى مصاف أندية النخبة للمرة الأولى منذ 1996.
قال المدرب البالغ 48 عاماً والذي استلم منصبه في يناير 2021، في رسالة نشرها موقع النادي الرسمي السبت "قررت ترك كرميونيزي وأقوم بذلك براحة وامتنان".
ويعود كريمونيزي إلى الدرجة الأولى بعد غياب 26 عاماً إثر حلوله وصيفا لبطولة الدرجة الثانية.
تابع المدرب دون أن يوضح مشاريعه المستقبلية "تحقيق حلم كروي، قوّة موسم ونصف الموسم والوعي بتقديم كل ما لدي في أرض الملعب، تدفعني إلى قرار ترك المقعد وإعطاء مساحة للطاقات الجديدة".
وبحسب شبكة ميدياسيت، يُعدّ فيليبو إنزاغي (48 عاماً) المقال من بريشيا في مارس الماضي، من المرشّحين لخلافة بيكيا.
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