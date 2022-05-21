باريس سان جيرمان يعلن رحيل دي ماريا

أكد باريس سان جرمان، بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، رحيل الجناح الدولي الأرجنتيني أنخل دي ماريا بعد نهاية الموسم الذي يختتم السبت، وذلك بعد 7 مواسم بألوانه قادته ليصبح أفضل ممرر في تاريخ النادي.

وسيرتدي ابن الـ34 عاماً قميص النادي الباريسي للمرة الأخيرة السبت ضد متز في المرحلة الأخيرة من الدوري، قبل أن يقول وداعاً لزملائه والفريق الذي وصل اليه عام 2015 قادماً من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

مادة اعلانية

ويودع دي ماريا نادي العاصمة الفرنسية وفي جعبته خمسة ألقاب في كل من الدوري الفرنسي والكأس الفرنسية وأربعة في كأس الرابطة، إضافة الى مساهمته في وصوله الى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه عام 2020 قبل الخسارة أمام بايرن ميونيخ الألماني.

وقال الرئيس القطري لسان جرمان ناصر الخليفي عن دي ماريا المرجح انتقاله الى يوفنتوس الإيطالي بحسب التقارير: المشجعين سيتذكرونه كلاعب بروحية لا مثيل لها. لقد أظهر التزاماً ثابتاً بالدفاع عن ألواننا.

وفي 294 مباراة بقميص النادي الباريسي، سجل الأرجنتيني 91 هدفاً ومرر 111 كرة حاسمة وفقاً لبيانات سان جرمان.

وكان دي ماريا ركيزة أساسية للهجوم الباريسي لكن وصول مواطنه ليونيل ميسي الصيف الماضي من برشلونة الإسباني دفعه الى مقاعد البدلاء هذا الموسم.

وقرر سان جرمان عدم تفعيل خيار التمديد له لموسم إضافي والموجود في عقده الذي يصل الى نهايته في 30 يونيو.

وقد لا يكون دي ماريا النجم الوحيد الذي سيودع سان جرمان بعد مباراة السبت، في ظل إمكانية أن يكشف زميله كيليان مبابي الأحد عن قراره بشأن البقاء في نادي العاصمة الفرنسية أو الرحيل الى ريال مدريد الإسباني.