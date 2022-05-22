لايبزيغ يهزم فرايبورغ ويتوج بكأس ألمانيا للمرة الأولى في تاريخه

توج لايبزيغ بلقبه الأول في بطولة كأس ألمانيا لكرة القدم بفوزه على فرايبورغ 4 - 2 بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1 - 1 يوم السبت في الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة النهائية على الاستاد الأولمبي بالعاصمة برلين.

وحسم فرايبورغ الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله ماكسيميليانو إيغستين في الدقيقة 19. وفي الشوط الثاني ، ورغم طرد لاعبه مارسيل هاليستنبرغ في الدقيقة 57، تعادل لايبزيغ بهدف سجله كريستوفر نكونكو في الدقيقة 76 ليدفع بالمباراة إلى الوقت الإضافي الذي انتهى بنفس النتيجة ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح. وشهدت الدقيقة 119 من المباراة طرد كيفن كامبل لاعب لايبزيغ لينهي الفريق المباراة بتسعة لاعبين فقط.

مادة اعلانية

وخاض فرايبورغ المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه ولكنه فشل في مواجهة لايبزبغ الذي أحرز لقبه الأول في البطولة لينضم إلى السجل الذهبي لكأس ألمانيا من خلال نهائي النسخة 79 للبطولة. وخسر لايبزيغ النهائي في مرتين سابقتين أمام بايرن ميونخ في موسم 2018 - 2019 وأمام بوروسيا دورتموند في الموسم الماضي.

وأهدر كريستيان غونتر قائد فريق فرايبورغ وزميله إيرميدين ديميروفيتش ركلتي ترجيح للفريق ليفوز لايبزيغ بالكأس.

وقدم لايبزيغ هذا اللقب هدية لمدربه دومينيكو تيديسكو الذي أعاد الحياة إلى الفريق منذ تولى المسؤولية في ديسمبر الماضي ليقوده اليوم إلى اللقب الأول في تاريخ مشاركات الفريق بالبطولات الكبيرة.

وكان لايبزيغ أنهى الموسم الحالي بالمركز الرابع في الدوري الألماني (بوندسليغا) ليخوض فعاليات دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل فيما أنهاه فرايبورغ في المركز السادس لكنه سيشارك الآن في مسابقة الدوري الأوروبي بدلا من دوري المؤتمر الأوروبي في ظل مشاركة لايبزيغ تلقائيا في دوري الأبطال.