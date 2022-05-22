ميلان بطلاً للدوري الإيطالي بعد غياب 11 عاماً

توج فريق ميلان بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم عقب فوزه على ساسولو 3 - صفر يوم الأحد في الجولة الثامنة والثلاثين الأخيرة من المسابقة، والتي شهدت أيضا فوز إنتر ميلان على سامبدوريا 3 - صفر ونابولي على سبيزيا بذات النتيجة.
وسجل أهداف ميلان أوليفييه جيرو (هدفين) في الدقيقتين 17 و32 وفرانك كيسي في الدقيقة 36. ورفع ميلان رصيده إلى 86 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطتين أمام إنتر ميلان ليتوج باللقب، فيما توقف رصيد ساسولو عند 50 نقطة في المركز الحادي عشر. وهذا هو اللقب التاسع عشر لميلان في الدوري ليصبح في المركز الثاني من حيث أكثر الأندية تتويجا باللقب. كما أن هذا اللقب هو الأول لميلان منذ موسم 2010 - 2011.
وفي المباراة الثانية، فاز إنتر ميلان على سامبدوريا 3 - صفر. وسجل أهداف إنتر ميلان إيفان بيريسيتش في الدقيقة 49 وخواكين كوريا (هدفين) في الدقيقتين 55 و57.
ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 84 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد سامبدوريا عند36 نقطة في المركز الخامس عشر. وفي المباراة الثالثة، فاز نابولي على سبيزيا 3 / صفر.
تقدم ماتيو بوليتانو بهدف لنابولي في الدقيقة الرابعة ثم أضاف البولندي بيوتر زيلينسكي الهدف الثاني في الدقيقة 25، وتكفل دييجو ديم بالهدف الثالث في الدقيقة 36.
ورفع الفوز رصيد نابولي إلى 79 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد سبيزيا عند 36 نقطة في المركز السادس عشر، بعد أن ضمن الفريق البقاء بدوري الدرجة الأولى.
-
إنتر يواصل مطاردة ميلان حتى الجولة الأخيرةأحرز الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز هدفين ليقود إنتر ميلان للفوز 3-1 على كالياري يوم الأحد ويؤجل حسم لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم إلى ... رياضة عالمية
-
ميلان يعبر أتالانتا ويصبح على بعد خطوة من الحسمفاز ميلان بصعوبة 2-صفر على ضيفه أتالانتا ليقطع خطوة مهمة نحو إحراز لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الأحد.وبعد شوط أول بلا أهداف، هز ... رياضة عالمية
-
رئيس ميلان يكشف عن "عرضين" لشراء النادينقلت وسائل إعلام إيطالية عن رئيس ميلان متصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم باولو سكاروني أن النادي اللومباردي المملوك منذ 2018 من قبل صندوق الاستثمار ... رياضة