ميلان بطلاً للدوري الإيطالي بعد غياب 11 عاماً

توج فريق ميلان بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم عقب فوزه على ساسولو 3 - صفر يوم الأحد في الجولة الثامنة والثلاثين الأخيرة من المسابقة، والتي شهدت أيضا فوز إنتر ميلان على سامبدوريا 3 - صفر ونابولي على سبيزيا بذات النتيجة.

وسجل أهداف ميلان أوليفييه جيرو (هدفين) في الدقيقتين 17 و32 وفرانك كيسي في الدقيقة 36. ورفع ميلان رصيده إلى 86 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطتين أمام إنتر ميلان ليتوج باللقب، فيما توقف رصيد ساسولو عند 50 نقطة في المركز الحادي عشر. وهذا هو اللقب التاسع عشر لميلان في الدوري ليصبح في المركز الثاني من حيث أكثر الأندية تتويجا باللقب. كما أن هذا اللقب هو الأول لميلان منذ موسم 2010 - 2011.

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وفي المباراة الثانية، فاز إنتر ميلان على سامبدوريا 3 - صفر. وسجل أهداف إنتر ميلان إيفان بيريسيتش في الدقيقة 49 وخواكين كوريا (هدفين) في الدقيقتين 55 و57.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 84 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد سامبدوريا عند36 نقطة في المركز الخامس عشر. وفي المباراة الثالثة، فاز نابولي على سبيزيا 3 / صفر.

تقدم ماتيو بوليتانو بهدف لنابولي في الدقيقة الرابعة ثم أضاف البولندي بيوتر زيلينسكي الهدف الثاني في الدقيقة 25، وتكفل دييجو ديم بالهدف الثالث في الدقيقة 36.

ورفع الفوز رصيد نابولي إلى 79 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد سبيزيا عند 36 نقطة في المركز السادس عشر، بعد أن ضمن الفريق البقاء بدوري الدرجة الأولى.