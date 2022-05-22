يوفنتوس يخسر في آخر مبارياته.. ولاتسيو يتأهل لـ "الأوروبي"

لحق لاتسيو بقافلة المتأهلين إلى دور المجموعات في مسابقة الدوري الأوروبي بالموسم المقبل اثر تعادله الثمين 3- 3 على فيرونا يوم السبت في المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وشهدت نفس المرحلة أيضا فوز فيورنتينا على يوفنتوس 2 - صفر وبولونيا على مضيفه جنوى 1 - صفر وإمبولي على مضيفه أتالانتا بنفس النتيجة.

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وسقط لاتسيو في فخ التعادل مع ضيفه فيرونا 3 - 3 اليوم ليرفع رصيده إلى 64 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام جاره روما الذي كان بحاجة إلى خسارة لاتسيو بأي نتيجة اليوم ليتأهل إلى دور المجموعات بالدوري الأوروبي في الموسم المقبل نظرا لتفوقه على لاتسيو بفارق المواجهة المباشرة. ولكن روما يمتلك فرصة أخرى لحجز مكانه في مسابقة الدوري الأوروبي إذا فاز على فينورد الهولندي يوم الأربعاء المقبل في المباراة النهائية لمسابقة الدوري الأوروبي.

وتقدم فيرونا بهدفين مبكرين سجلهما جيوفاني سيميوني وكيفن لاسانيا في الدقيقتين السادسة و1، ورد لاتسيو بقوة عبر ثلاثة أهداف أحرزها جيوفاني كابرال وفيليبي أندرسون وبدرو رودريجيز في الدقائق 16 و29 و62 .

وأكد يوفنتوس كبوته في الموسم الحالي وخسر أمام مضيفه فيورنتينا بهدفين نظيفين سجلهما ألفريد دونكان ونيكولاس جونزاليس في الدقيقتين 45 و90 من ضربة جزاء ليتجمد رصيده عند 70 نقطة في المركز الرابع ، وارتفع رصيد فيورنتينا إلى 62 نقطة في المركز السابع.

وودع جنوى الدوري الإيطالي بالهزيمة صفر - 1 أمام بولونيا ؛ حيث تجمد رصيد جنوه عند 28 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير علما بأنه هبط رسميا إلى دوري الدرجة الثانية قبل مباريات هذه المرحلة ، وارتفع رصيد بولونيا إلى 46 نقطة ليتقدم إلى المركز الثاني عشر. وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي ثم سجل موسى بارو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 66 .