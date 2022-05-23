أنسو فاتي يعود إلى قائمة إسبانيا بعد غياب طويل

استدعى لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا الشاب الموهوب أنسو فاتي مهاجم برشلونة الإسباني بالإضافة إلى ماركو أسينسيو لاعب ريال مدريد، وأكد أن إصابة تياغو الكانتارا نجم ليفربول ليست خطيرة.

وقرر إنريكي إعادة فاتي نجم برشلونة لمنتخب إسبانيا للمرة الأولى منذ أكتوبر 2020، بعد أن عانى اللاعب من تكرار الإصابات.



ولن يجازف إنريكي بنجم برشلونة خلال المواجهات أمام البرتغال والتشيك وسويسرا في دوري الأمم الأوروبي.

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كما عاد أسينسيو لاعب ريال مدريد للمنتخب الإسباني للمرة الأولى منذ نوفمبر 2020، لكنه شارك مع المنتخب الأولمبي الإسباني في أولمبياد طوكيو العام الماضي.

وتعرض تياغو للإصابة خلال فوز ليفربول على وولفرهامبتون 3 -1 الأحد في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن إنريكي قال في مؤتمر صحافي يوم الاثنين: لقد تحدثنا إلى اللاعب والإصابة ليست خطيرة، لقد ظهر بمستوى رائع هذا الموسم، سننتظر.

وضمت قائمة منتخب إسبانيا في حراسة المرمى أوناي سيمون (أتلتيك بلباو) وروبرتو سانشيز (برايتون) و دافيد رايا (برنتفورد).



وفي خط الدفاع إنيغو مارتينيز (أتليتك بلباو) وسيزار أزبيليكويتا (تشيلسي) وداني كارفاخال (ريال مدريد) و إيمريك لابورت (مانشستر سيتي) وإريك غارسيا (برشلونة) وجوردي ألبا (برشلونة) وباو توريس (فياريال) وماركوس ألونسو (تشيلسي).



وفي خط الوسط رودري هرنانديز (مانشستر سيتي) وسيرجوي بوسكيتس (برشلونة) وبيدري غونزاليز (برشلونة) وغافي (برشلونة) وماركوس يورنتي (أتلتيكو مدريد) وكوكي (أتلتيكو مدريد) وتياغو ألكانتارا (ليفربول) وكارلوس سولير (فالنسيا).



وفي خط الهجوم بابلو سارابيا (سبورتنغ لشبونة) وداني أولمو (لايبزيغ) وألفارو موراتا (يوفنتوس) وفيران توريس (برشلونة) وماركو أسينسيو (ريال مدريد) وراؤول دي توماس (إسبانيول) وأنسو فاتي (برشلونة).