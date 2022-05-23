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الألماني فيتيل يتعرض إلى حادث سرقة في برشلونة

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فيتيل شارك في سباق برشلونة يوم الأحد

الألماني فيتيل يتعرض إلى حادث سرقة في برشلونة

برشلونة - د ب أ

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تعرض الألماني سيباستيان فيتيل الفائز بأربعة ألقاب في بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 لحادث سرقة في برشلونة عقب مشاركته في سباق جائزة إسبانيا الكبرى.

وكانت صحيفة "البيريوديكو" الإسبانية ذكرت في وقت سابق أن حقيبة فيتيل (34 عاماً) سرقت لدى مغادرته سيارته أمام فندق الإقامة، قبل أن يؤكد متحدث باسم سائق فريق أستون مارتن الحادث لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) يوم الاثنين.

وحاول فيتيل تحديد مكان الجاني أو الجناة عبر تحديد مكان وجود سماعة أذنه المسروقة بواسطة هاتفه المحمول.

وأنهى فيتيل سباق جائزة إسبانيا الكبرى الأحد في المركز الحادي عشر.

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