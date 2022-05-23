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الفرنسي ميندي ينكر 9 جرائم اعتداء جنسي واغتصاب

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ميندي أوقف عن اللعب منذ أغسطس الماضي

الفرنسي ميندي ينكر 9 جرائم اعتداء جنسي واغتصاب

مانشستر - فرانس برس

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أنكر الدولي الفرنسي بنجامين ميندي ظهير مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزية لكرة القدم، تسع تهم موجّهة إليه بارتكاب اعتداءات جنسية واغتصاب ست شابات، وذلك أثناء مثوله أمام المحكمة الاثنين.

ووقف اللاعب البالغ 27 عاماً والذي أوقفه ناديه عن ممارسة اللعبة منذ أغسطس الماضي، في قفص الاتهام في محكمة تشستر كراون وكرر عبارة "غير مذنب"، حيث تم توجيه التهم إليه وقدّم التماسات للمرة الأولى.

وأنكر الفرنسي سبع تهم اغتصاب وتهمة اعتداء جنسي وواحدة بمحاولة اغتصاب، تتعلق بستة نساء تقدمن بشكاوى ضده.

وسيمثل أمام هيئة محلفين في 25 يوليو المقبل مع شريكه في التهمة لويس ساها ماتوري (40 عاماً) والذي دفع أيضاً ببراءته في كل التهم.

وانضم ميندي إلى مانشستر سيتي من موناكو في العام 2017 وخاض معه 75 مباراة، إلا أنه عانى من تراجع في فورمته وإصابات عدة.

وخاض الظهير 10 مباريات مع منتخب فرنسا، آخرها في نوفمبر 2019، وتوج مع "الديوك" بلقب كأس العالم 2018 في روسيا.

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