بيولي: لنستمتع بالدوري.. ثم نتحدى أفضل فرق أوروبا

قال ستيفانو بيولي مدرب ميلان إن فريقه يجب أن يحتفل بلقبه الأول في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم منذ 11 عاما، بعد الفوز 3-صفر على ساسولو يوم الأحد، لكنه حث لاعبيه على الاستعداد للمنافسة مع أفضل الفرق في أوروبا الموسم المقبل.

وسجل أوليفييه جيرو هدفين وأضاف فرانك كيسي هدفا، ليفوز ميلان في الجولة الأخيرة للدوري في ضيافة ساسولو، وينتزع اللقب من غريمه وجاره إنتر ميلان البطل السابق.

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واحتفل بيولي مع لاعبيه والآلاف من المشجعين الذين قطعوا الرحلة إلى إيميليا-رومانيا اليوم، وقبل التفكير في المستقبل.

وكشف بيولي للصحفيين "نحن ميلان، لقد عدنا لنصبح أبطالا لإيطاليا، وسنكون في المستوى الأول في دوري أبطال أوروبا العام المقبل. دعونا نستمتع بهذا الانتصار لأنه من الصواب أن يستمتع الجميع بالأمر، ثم بعد ذلك لدينا العديد من الطموحات لمقارنة أنفسنا مع الأفضل في أوروبا".

وأضاف "لقد فزنا ببطولة صعبة ضد منافسين أقوياء، وأعتقد أن قيمة الفوز يجب تعزيزها بعد التفوق على فرق قوية مثل إنتر ونابولي ويوفنتوس. بمرور الوقت أصبحنا أقوياء أيضا". وأشاد بيولي بدور إدارة ميلان في الفوز باللقب، وبعدما وضعت ثقتها في إمكاناته كمدرب.

وأضاف "لقد ابتكر المديرون مزيجا ناجحا بين اللاعبين الشبان وذوي الخبرة، ولقد زرعنا عقلية الفوز". لم أشعر أبدا أني في حالة جيدة جدا، ولم أشعر أبدا بالتقدير كما هو الحال في أجواء ميلان، وهذا سمح لي بتقديم كل شيء للاعبين وكانوا جيدين في إعطائي كل شيء".

وتابع "فكرتي هي تطوير اللاعبين المتاحين لدي، لكن الأمر يصبح أكثر صعوبة بدون موهبة. تحققت النتائج بفضل قدرة النادي على التعاقد مع لاعبين موهوبين. تهانينا للجميع".