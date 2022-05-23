تن هاغ: رونالدو يمثّل "مستقبل" يونايتد

يرى إريك تن هاغ مدرب مانشستر يونايتد الجديد أن كريستيانو رونالدو يمثل جزءا من خططه، لينهي التكهنات حول مستقبل المهاجم البرتغالي في النادي المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز.
وقدم يونايتد تن هاغ لوسائل الإعلام اليوم الاثنين، ورغم أن المدرب رفض إطلاق وعود رنانة، فإنه كان واضحا عند سؤاله في أول مؤتمر صحافي له عما إذا كان رونالدو ضمن خططه.
وردا على سؤال بخصوص تفكيره في استمرار المهاجم البالغ عمره 37 عاما مع يونايتد، قال تن هاغ "بكل تأكيد" ثم أجاب على سؤال بخصوص ما يستطيع رونالدو أن يقدمه قائلا "الأهداف".
وأحرز رونالدو 24 هدفا في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم عقب العودة قادما من يوفنتوس، لكنه تعرض لبعض انتقادات من المدرب المؤقت رالف رانغنيك بسبب عدم الضغط على المنافسين.
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