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فالفيردي: صلاح لم يحترم ريال مدريد.. وسنرد عليه مجدداً

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صلاح ريال مدريد ليفربول بنزيمة
صلاح تمنى مواجهة ريال مدريد في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا

فالفيردي: صلاح لم يحترم ريال مدريد.. وسنرد عليه مجدداً

العربية.نت

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اعتبر الأورغوياني فيدي فالفيريدي لاعب ريال مدريد، أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي لم يحترم النادي الإسباني، مشيراً إلى أن زملاءه سيردون على كلمات الهداف المصري داخل الملعب.

وقال صلاح بعد وصول ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، إنه يتمنى مواجهة ريال مدريد في المباراة الختامية بدلاً من مانشستر سيتي الإنجليزي لأسباب "شخصية" في إشارة إلى خسارته نهائي نسخة 2017-2018 الذي خرج منه بسبب الإصابة عقب اشتباكه مع سيرجيو راموس لاعب ريال مدريد السابق.

وقال فالفيريدي في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسباني: ما قاله صلاح ينم عن عدم احترام لريال مدريد ولاعبيه، الشيء الوحيد الذي يجب علينا فعله أن نبذل قصارى جهدنا ومحاولة إظهار سبب وصولنا إلى النهائي ومنح جماهيرنا كأس أخرى.


قال لاعب خط الوسط فيدي فالفيردي ، إن لاعبي ريال مدريد كانوا مدفوعين بـ "عدم احترام الشارة" عندما قال إنه يفضل ريال مدريد على مانشستر سيتي بصفته خصم ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويتلقي الفريقان في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا يوم 28 مايو الجاري في باريس.

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