مبابي: تحدثت مع ميسي ونيمار قبل رفض عرض ريال مدريد

كشف النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم نادي باريس سان جيرمان أنه ناقش زميليه الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار حول انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني قبل إعلان تجديد عقده مع الفريق العاصمي.

وشهدت الأعوام الماضية محاولات جادة من ريال مدريد بضم النجم الفرنسي كانت الأولى الصيف الماضي عندما تواترت أخبار تقديم النادي العاصمي عرضا وصل إلى 180 مليون يورو للتعاقد معه قبل أن تتواصل المحاولات بأن الاتفاق بين الطرفين كان حتميا في الأسبوعين الماضيين إلا أن بطل كأس العالم 2018 أعلن تجديد عقده مع فريقه حتى 2025 يوم السبت.

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وأوضح مبابي خلال مؤتمر صحافي يوم الاثنين حول إعلان تجديد عقده: كان موسما صعبا لكننا تحدثنا قليلا، لأنهم احترموا بأنه قرار شخصي لذلك فقد تفهموا.

وأضاف هداف الدوري الفرنسي واللاعب الأكثر صناعة للأهداف: سواء كان باريس سان جيرمان أم ريال مدريد، هذه الأندية لا تحتاج أن تقنعك أن تلعب لها لأنه من الشرف أن يلعب أي لاعب لأحد الفريقين، وأنا الآن برفقة لاعبين عظماء وهذا ما كنت أريده. وقبل اتخاذي القرار تحدثت مع ميسي ونيمار وقالا لي إنه أمر شخصي وسيحترمانه سواء كان التجديد أم الانتقال.

وحول تواصله مع فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، زاد مبابي: اتصلت ببيريز أن أحترمه كثيرا فالريال عاملني باحترام شديد لذلك كان واجبا علي أن أتحدث معه شخصيا. مشجعو ريال مدريد اعتبروني واحدا منهم الفترة الماضية لذلك يجب أن يكون ممتنا وأتمنى أن يتفهموا قراري بالبقاء في فرنسا. أنا فرنسي ولذلك يجب علي أن أواصل قيادة فرنسا والنادي للنجاح.

وسجل مبابي 39 هدفا في جميع البطولات هذا الموسم خلف كل من الفرنسي كريم بنزيمة، 44 هدفا، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، 50 هدفا في الدوريات الخمس الكبرى.