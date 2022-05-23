مدرب إنجلترا يساعد تن هاغ في مانشستر يونايتد

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يوم الاثنين تعيين ستيف مكلارين وفان دير غاغ كمساعدين للمدير الفني الهولندي إيريك تن هاغ.

ويعود مكلارين الذي سبق له العمل مع منتخب إنجلترا وميدلزبره ونيوكاسل يونايتد، لأولد ترافورد بعد أن شغل منصب المدرب المساعد في عصر سير أليكس فيرغسون بين عامي 1999 و2001.

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كما سبق لمكلارين العمل مع تن هاغ، الذي عمل مساعدا له في صفوف تفينتي أنشخيدة الهولندي.

أما فان دير غاغ المدافع السابق لمذرويل، فشغل منصب المدرب المساعد لتين هاج في أياكس العام الماضي.

وحضر المدربون الثلاثة المباراة التي خسرها مانشستر أمام كريستال بالاس بهدف دون رد الأحد في الجولة الختامية للدوري الإنجليزي.