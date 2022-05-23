نوير يبقى في بايرن ميونخ حتى 2024

أعلن نادي بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم تمديد تعاقده مع حارس المرمى مانويل نوير لمدة عام واحد، ليستمر مع الفريق حتى عام 2024.
وبدا أن نوير (36 عاماً) تغلب على مشكلات الإصابة التي عرقلته لفترة من مسيرته، ولا يزال يشكل نجما لحراسة المرمى في كرة القدم الألمانية.
وقال نوير: أنا سعيد للغاية باستمرار رحلتي مع بايرن. سيكون لدينا فريق جيد للغاية من جديد يمكن المنافسة به على كل الألقاب.
وأضاف: كحارس مرمى أو قائد أو عنصر قيادي، أود أن أدعم وأشكل عاملا في تحقيق أهدافنا الكبيرة. نود تعزيز رقمنا القياسي في عدد مرات التتويج المتتالية في الدوري والمنافسة مجددا على كأس ألمانيا ودوري الأبطال.
وجدد بايرن ميونخ تعاقده مع توماس مولر حتى عام 2024، لكن نجم الهجوم روبرت ليفاندوفسكي رفض تجديد العقد، علما بأن عقده الحالي ينتهي في عام 2023.
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