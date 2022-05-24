أنشيلوتي: ثأر ريال مدريد عمره أكبر من صلاح

حذر كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد محمد صلاح نجم ليفربول قبل مباراة الفريقين في نهائي دوري أبطال أوروبا، مشيراً إلى أن ناديه يبحث عن ثأر عمره أكبر من النجم المصري.

وقال صلاح عقب تأهل ليفربول إلى المباراة النهائية أنه يريد مواجهة ريال مدريد بدلاً من مانشستر سيتي لأسباب شخصية في إشارة إلى خسارة فريقه نهائي نسخة 2017-2018، وحينها خرج النجم المصري من المباراة بسبب اشتراكه مع سيرجيو راموس.

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وبعد لحظات من وصول ريال مدريد إلى المباراة النهائية على حساب مانشستر سيتي، كتب اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً على "تويتر": "لدينا نتيجة يجب تسويتها" ، وأضاف لقناة "سكاي سبورتس": إذا سألت الجميع في ليفربول، فإنهم يريدون تلك المباراة أمام ريال مدريد.



وقال أنشيلوتي يوم الثلاثاء رداً على حديث صلاح عن الثأر: ريال مدريد يبحث عن الثأر كذلك، خسر النهائي عام 1981 أمام ليفربول وفي باريس بالذات، قد يكون هذا دافعاً لنا كذلك للفوز بالبطولة.

وسجل آلان كينيدي حينها هدف فوز الفريق الأحمر على ريال مدريد، قبل 11 عاماً من تاريخ ولادة النجم المصري الذي أبصر النور يوم 15 يونيو 1992.