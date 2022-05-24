أنشيلوتي يعلق على قرار مبابي

قال كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم إنه يحترم قرار كيليان مبابي بالبقاء ضمن صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي ورفض الانتقال إلى الريال، حيث يسعى أنشيلوتي لتجاوز الأمر.

وكان متوقعا بشكل كبير أن يرحل مبابي عن باريس سان جيرمان وينتقل إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر بنهاية هذا الموسم، وقد جرى تهيأة مختلف الجوانب في ريال مدريد لإتمام الصفقة مع النجم المتوج مع المنتخب الفرنسي بلقب كأس العالم.

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لكن باريس سان جيرمان نجح في النهاية في إقناع مبابي "23 عاما" بتوقيع عقد جديد مربح لمدة ثلاثة أعوام، وهو ما شكل صدمة لريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني، حيث أبدى خافيير تيباس رئيس الرابطة حالة من الاستياء وكذلك التساؤل حول كيفية تحمل موارد سان جيرمان لمثل هذه الصفقة.

ويستعد ريال مدريد تحت قيادة أنشيلوتي لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت المقبل أمام ليفربول الإنجليزي، وقد أتاح له المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الثلاثاء الفرصة من أجل الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بفشل صفقة مبابي قبل أيام من النهائي الأوروبي.

وكما هو متوقع، كانت ردود أنشيلوتي مقتضبة، وقد صرح قائلا :نحن لا نتحدث عن لاعبين لا يشكلون جزءا من هذا النادي.

واضاف :نحترم اللاعب ونحترم قراره، وعلينا العمل بجدية لأن أمامنا بالطبع شيء مهم للغاية وهو النهائي.

ولدى سؤاله مجددا بشأن مبابي، قال أنشيلوني :لا أتحدث عن لاعبين ليسوا هنا، ليسوا لاعبين في ريال مدريد.

وكان مبابي قد أكد أن ارتداء قميص ريال مدريد يشكل حلما بالنسبة له، لكن فشل الصفقة مؤخرا ربما يعني أن ذلك لن يحدث على الإطلاق.