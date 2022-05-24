بايرن ميونخ يعلن تعاقده مع المغربي مزراوي

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم رسميا يوم الثلاثاء إتمام التعاقد مع الظهير الايمن المغربي نصير مزراوي في صفقة انتقال حر من أياكس بطل هولندا.

وكان مزراوي "24 عاما" يعد بمثابة صفقة محسومة لبايرن ميونخ منذ فترة، وقد أعلن النادي البافاري اليوم عن إتمام الصفقة وأن اللاعب وافق على توقيع عقد لمدة أربعة أعوام تنتهي في 2026 .

مادة اعلانية

وقال مزراوي :منذ بداية المحادثات مع بايرن، كان لدي شعور جيد، والآن أنا متحمس للانضمام إلى واحد من أكبر أندية أوروبا.

وتوج بايرن ميونخ مؤخرا بلقب الدوري الألماني (بوندسليغا) للموسم العاشر على التوالي ومن المنتظر أن يكون ضمن المرشحين بقوة للتتويج بدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وقال مزراوي :لقد اخترت هذا النادي لأنه سيكون بإمكاني التتويج بأكبر الألقاب هنا.

وقضى مزراوي الفترة الماضية من مسيرته بأكملها ضمن صفوف أياكس وتوج معه بلقب الدوري الهولندي ثلاث مرات ولقب كأس هولندا مرتين.

وعلى المستوى الدولي، يمثل مزراوي المنتخب المغربي، رغم أنه مولود في هولندا.

وقال حسن صالح حميديتش مدير الكرة بنادي بايرن ميونخ :يسعدنا أن يكون نصير مزراوي أول صفقة صيفية لنا.

وأضاف :لقد تلقى عروضا من مختلف أنحاء أوروبا واختارنا لأن لدينا خطة واضحة بشأنه ونتطلع إلى تحقيق أهداف كبيرة معه.