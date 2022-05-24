بنزيمة: مبابي؟ الوقت ليس مناسباً للحديث عن الأشياء الصغيرة

قال لاعبو ريال مدريد والمدرب كارلو أنشيلوتي يوم الثلاثاء إن قرار المهاجم كيليان مبابي بعدم الانتقال لبطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم والبقاء في باريس سان جيرمان لم يشغل اللاعبين عن نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول في استاد فرنسا يوم السبت المقبل.



وكان من المقرر أن ينتهي عقد مبابي بنهاية يونيو المقبل، واقترب من الانتقال لريال مدريد منذ نهاية فترة الانتقالات الموسم الماضي.



ومع ذلك، وسط اهتمام ريال مدريد بالمهاجم الدولي الفرنسي البالغ عمره "23 عاما"، جدد اللاعب عقده مع باريس سان جيرمان الأسبوع الماضي ليبقى في النادي الفرنسي حتى 2025.



وقال كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد لمحطة "موفيستار" بلس ردا على سؤاله بشأن إذا ما يريد التعليق على قرار زميله في المنتخب الفرنسي : إنه ليس التوقيت المناسب للحديث عن أشياء صغيرة. لست غاضبا على الإطلاق. ينتظرنا نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت المقبل وهذا ما في ذهني وأركز عليه. أركز على المبارا الكبيرة وهذا هو المهم الآن. المباراة أكثر أهمية من الاستماع إلى الضوضاء.



وكان لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو، أحد قادة ريال مدريد، أكثر تحديدا بقوله إن قرار لاعب واحد لن يؤثر ناد في مكانة ريال مدريد.



وأضاف للصحفيين في اليوم الإعلامي للاتحاد الأوروبي (يويفا) لدوري أبطال أوروبا بالعاصمة الإسبانية مدريد، حيث اضطر اللاعبون للإجابة على عدة أسئلة تتعلق بمبابي: ريال مدريد لم يكن أبدا فريق لاعب واحد، النادي أكبر منا بكثير. ريال مدريد فاز بلقب دوري أبطال أوروبا 13 مرة. هذا النادي صنع تاريخه بمكانته وليس بأسماء لاعبيه. مبابي لاعب رائع وكان سيمثل إضافة رائعة لنا أيضا، لكن علينا احترام قراره ونتمنى له التوفيق. بعض أفضل لاعبي العالم لعبوا هنا، ألفريدو دي ستيفانو

وكريستيانو رونالدو وغيرهم الكثير. لكن الأمر لم يتعلق بهم بل بالنادي.



وقبل تحطيم الرقم القياسي بخوضه نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة كمدرب، قال أنشيلوتي إن فريقه هادئ ومتحفز.



وأوضح المدرب الإيطالي أن قرار مبابي لم يتسبب في أي إلهاء في غرفة الملابس وأصر على أنه لن يتحدث عن لاعبين من أندية اخرى عندما تلقى سؤالين عن ذات الأمر.

مادة اعلانية