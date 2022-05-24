تن هاغ لا يستهدف الفوز بالدوري الإنجليزي الموسم القادم

أكد الهولندي إيريك تن هاغ المدير الفني الجديد لمانشستر يونايتد، أنه لا يستهدف المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في الموسم الأول له، لكن يسعى لتأمين مقعد لفريقه في دوري أبطال أوروبا.

وأعلن مانشستر الشهر الماضي تعاقده مع تين هاج ليخلف المدرب الألماني المؤقت رالف رانغنيك.

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وبعد قيادة أياكس أمستردام للقب الثالث خلال أربعة أعوام في الدوري الهولندي الممتاز، انتقل تين هاج إلى أولد ترافورد.

وقال تين هاغ في مقابلة مع القناة الإعلامية لمانشستر يوم الثلاثاء: قلت إن هذا هو المشروع، إعادة مانشستر إلى القمة، لكن علينا أيضا أن نقبل بالوضع الراهن، قبل كل شيء يونايتد ينتمي إلى دوري أبطال أوروبا، لذا فإن هذا سيكون هدفنا الأول.

وأوضح: علي أن أتعلم وأن أتأقلم ولكن علي أيضا أن أبقى كما أنا، مقتنع بأننا نستطيع الوصول إلى الهيكل وطريقة اللعب التي نرغب بها.

وواصل المدرب الهولندي حديثه قائلا: إذا أنجزنا هذه المهمة، وتواصلنا مع اللاعبين فإننا سنحقق هذا النجاح.

وختم تن هاغ حديثه بالقول: مثلما أريد الفوز، فالفوز هو الشيء الأكثر أهمية ، لكنني أيضا اعتزم تنفيذ ذلك بطريقة محددة وبطريقة هجومية، إذا لم نستطيع إنجاز الأمر بهذه الطريقة، سيظل لزاما علينا تحقيق الانتصارات ، هذا ما ينبغي علينا زرعه في الفريق.