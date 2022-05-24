توتي يحاول إقناع ديبالا بالانتقال إلى روما

أكد فرانشيسكو توتي أسطورة روما المعتزل أنه سيعرض رقم قميصه الشهير 10 على المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا لإقناعه بالانتقال إلى نادي العاصمة الإيطالية عقب رحيله عن يوفنتوس.



ويمكن لديبالا (28 عاما) الانضمام إلى أي فريق في صفقة مجانية بعد نهاية عقده مع يوفنتوس في 30 يونيو المقبل إذ رفض ناديه تمديد عقده.



وودع ديبالا جماهير يوفنتوس باكيا في آخر مباراة بملعب فريقه أمام لاتسيو، ولم تتحدد وجهته المقبلة رغم توقعات وسائل إعلام محلية باستمراره في الدوري الإيطالي مع الغريم إنتر ميلان.



وأكد توتي قائد روما التاريخي أنه سيكون سعيدا بأن يرث ديبالا قميصه في فريق "الذئاب" وسيحاول إقناعه بذلك شخصيا.



وأبلغ موقع كالتشو ميركاتو: سنرى إن كان سيحصل على القميص 10، يمكنني أن أقدم له بعض النصائح.



وسيخوض روما نهائي دوري المؤتمر الأوروبي أمام فينوورد الأربعاء على أمل العودة لمنصات التتويج مع المدرب جوزيه مورينيو

بعد صيام طويل، وقد يساعد ديبالا في تطوير أداء الفريق الذي سيشارك في الدوري الأوروبي بالموسم المقبل.



وتكهنت وسائل إعلام أيضا بإمكانية انتقال ديبالا إلى إنجلترا واللعب بقميص مانشستر يونايتد أو أرسنال أو توتنهام هوتسبير.



وأقر مهاجم الأرجنتين بأنه لم يتخذ قراره بعد، وسيحاول اختيار "أفضل مكان" له.



وقال لمحطة "سكاي سبورتس" إيطاليا عن عرض توتي له: توتي قدوة، أنا سعيد لأنه تحدث عني بشكل عاطفي، أنا مطمئن وسأنضم للمنتخب غدا للاستعداد لمواجهة ممتعة أمام إيطاليا وبعدها سأحصل على عطلة، لن أتحدث عن مستقبلي الآن.



وخلال مسيرته في يوفنتوس منذ 2015 حقق ديبالا لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي خمس مرات متتالية وكأس إيطاليا أربع مرات وساهم في الوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا 2017.

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