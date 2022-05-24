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رابطة الدوري الإنجليزي توافق على بيع تشيلسي

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تشيلسي
نادي تشيلسي

رابطة الدوري الإنجليزي توافق على بيع تشيلسي

لندن - أ ف ب

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أعطى مجلس إدارة رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موافقته على انتقال ملكية نادي تشلسي الى مجموعة تود بوهلي الأميركية، وفق ما أعلن الثلاثاء، ما يجعل الصفقة تقترب خطوة إضافية من إتمامها نهائياً.

ووافقت مجموعة بوهلي على شراء تشلسي مقابل 4.25 مليار جنيه استرليني (5.3 مليار دولار) من مالكه السابق الروسي رومان أبراموفيتش في السابع من مايو.

وقال بيان رابطة الدوري الممتاز الثلاثاء: وافق مجلس إدارة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الثلاثاء على الاستحواذ المقترح على نادي تشلسي لكرة القدم من قبل تود بوهلي وكليرلايك كونسورتيوم.

ولن تُحسَم الصفقة نهائياً إلا بعد موافقة الحكومة البريطانية.

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