رابطة الدوري الإنجليزي توافق على بيع تشيلسي

أعطى مجلس إدارة رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موافقته على انتقال ملكية نادي تشلسي الى مجموعة تود بوهلي الأميركية، وفق ما أعلن الثلاثاء، ما يجعل الصفقة تقترب خطوة إضافية من إتمامها نهائياً.
ووافقت مجموعة بوهلي على شراء تشلسي مقابل 4.25 مليار جنيه استرليني (5.3 مليار دولار) من مالكه السابق الروسي رومان أبراموفيتش في السابع من مايو.
مادة اعلانية
وقال بيان رابطة الدوري الممتاز الثلاثاء: وافق مجلس إدارة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الثلاثاء على الاستحواذ المقترح على نادي تشلسي لكرة القدم من قبل تود بوهلي وكليرلايك كونسورتيوم.
ولن تُحسَم الصفقة نهائياً إلا بعد موافقة الحكومة البريطانية.
اقرأ أيضاً
-
روديغر: تشيلسي من دفعني إلى الرحيلأكد أنطونيو روديغر أنه لا يحمل أي ضغينة لتشيلسي الذي سيتركه في صفقة انتقال مجاني إلى ريال مدريد في نهاية الموسم قائلا إن عدم التوصل إلى اتفاق لتجديد ... رياضة
-
توخيل: كانتي هو محمد صلاح تشيلسيأكد توماس توخيل مدرب تشيلسي أن فريقه حقق "معجزة" بالاقتراب كثيرا من ضمان الحصول على المركز الثالث بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا ... رياضة
-
محادثات بين أبراموفيتش وبريطانيا لبيع تشيلسيلا يزال الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش يأمل في التوصل إلى قرار قانوني للبدء في إجراءات بيع نادي تشيلسي الإنجليزي، في الوقت الذي أشارت فيه تقارير ... رياضة عالمية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية