زوما يعترف بصفع وركل قطته

اعترف كورت زوما مدافع فريق وست هام الإنجليزي لكرة القدم أنه ركل وصفع قطته الأليفة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن الفرنسي زوما "27 عاما" اعترف بارتكابه تهمتين عندما ظهر في محكمة بلندن يوم الثلاثاء.

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وأُجبر زوما على الاعتذار بعد تصوير اللقطات المرعبة التي نشرها شقيقه الأصغر يوان "24 عاما" الذي اعترف بارتكابه جريمة واحدة أثناء جلسة الاستماع.

ووصل كورت زوما للمحكمة بطريقة فوضوية، وكان بصحبته العديد من حراس الأمن الذين ظهروا من حافلة وهم يحملون مظلات يشكلون بها درع واقي حول المتهم.

وتم إبلاغ المحكمة باللقطات المزعجة الخاصة بالواقعة، والتي صورها زوما في منزله ونشرها شقيقه على عبر "سناب شات" يوم 6 فبراير الماضي.

وبعدها شاهدتها سيدة كانت تراسل يوان، وهي التي أثارت القضية.

ويمكن رؤية زوما وهو يضرب القط البنغالي في مطبخه قبل أن يلقي بحذائه تجاهه ويصفعه على رأسه.

وقال المدعي العام هازل ستيفنز للمحكمة أنه يمكن سماع كورت زوما وهو يقول :أقسم أنني سأقتلها، أقسم أنني سأقتلها.

واعترف أنه ارتكب تهمتين تتعلقان بالتسبب في معاناة لحيوان محمي بدون داع يوم 6 فبراير الماضي.

واعترف يوان بتهمة واحدة هي مساعدة، أو تحريض أو إرشاد شقيقه لارتكاب الجريمة.