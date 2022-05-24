مشاكل الكرة الصينية تتفاقم مع حل فريق تشونغقينغ

انسحب فريق تشونغقينغ أثليتيك من الدوري الصيني الممتاز لكرة القدم وقرر تجميد نشاطه بسبب زيادة الديون يوم الثلاثاء وقبل عشرة أيام من بداية الموسم الجديد.
وقال تشونغقينغ في رسالة إلى الموظفين، انتشرت على نطاق واسع في موقع ويبو الصيني للتواصل الاجتماعي، إن التأخير في تنفيذ إصلاح نظام الأسهم تسبب في أزمات مادية، وأكد أيضا تجميد حساباته.
وانتشرت صور للمشجعين خلال ترك الزهور خارج مقر النادي، الذي اقترب عام 2018 من التعاقد مع الإسباني أندريس إنيستا الفائز بكأس العالم. واحتل النادي المركز 13 الموسم السابق بعد مرحلة الهبوط.
وقال النادي الصيني: بعد دراسة متأنية خلال اجتماع حاملي الأسهم، قررنا بكل أسف الانسحاب من الدوري الصيني الممتاز وحل الفريق.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من رابطة الدوري لتأكيد هذه التقارير ومعرفة إذا كان هذا النادي أبلغها بالأمر بشكل رسمي.
وتمثل هذه التقارير ضربة جديدة للكرة الصينية بعد أن تخلت الصين عن حق استضافة كأس آسيا 2023.
وفي ظل أزمة الصحة العالمية، ومحاولة الصين التخلص تماما من كوفيد-19 ووجود صعوبات متزايدة داخل قطاع الأعمال، فإن الأندية تأثرت بشكل سلبي وترك هذا كله اللعبة في حالة اضطراب.
وكان فريق غيانغسو أوقف نشاطه العام الماضي بعد أشهر قليلة من فوزه بلقب الدوري الصيني لموسم 2020.
وسينطلق الموسم الجديد للدوري الصيني في الثالث من يونيو في ثلاث نقاط مركزية في ثلاث مدن.
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