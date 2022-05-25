رونالدينيو: تمنيت اللعب مع صلاح.. وسعادته تهمني

وصف الأسطورة البرازيلي رونالدينيو نجم برشلونة الإسباني السابق محمد صلاح، مهاجم ليفربول، بأحد أفضل لاعبي العالم، مؤكدا أنه تمنى اللعب بجانبه، مشيراً إلى أنه يحب مشاهدته خلال المباريات.

واعتبر رونالدينيو في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عالمية صلاح بأحد أفضل اللاعبين في العالم، وتابع: تمنيت أن ألعب بجانبه، إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم، وأحب مشاهدته دائما.

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ويصر رونالدينيو، نجم برشلونة وميلان وباريس سان جيرمان السابق، على أن أهم شيء بالنسبة للمهاجم هو أن يكون سعيدا، بغض النظر عن شكل مستقبله.

ووجه البرازيلي الفائز بكأس العالم 2002 نصيحة إلى صلاح بخصوص مستقبله في تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام، قائلا: أهم شيء هو أن يكون سعيدا، كرة القدم مصدر سعادة، ويجب أن يستمر في لعب كرة القدم بطريقة تجعله سعيدا لأنه لا يوجد شيء أفضل من لعب كرة القدم.





ويرتبط الهداف المصري بعقد يستمر مع ليفربول إلى نهاية الموسم المقبل، وكثرت التكهنات حول مستقبله، بعد وصوله إلى الفريق الإنجليزي في 2017، الذي سجل له 155 هدفا في 252 مباراة، وفاز مؤخرا بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا حسب الكتاب.

ولم يوافق اللاعب البالغ من العمر "29 عاما" على تجديد عقده مع "الريدز"، على الرغم من كونه نجمه الفريق الأول وقاده للفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي و كأس الرابطة، وحصل على هداف الدوري الإنجليزي متساويا مع الكوري الجنوبي سون مهاجم توتنهام بـ "23 هدفا" لكل منهما.

وقد يساعد صلاح فريقه ليفربول للتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السابعة في تاريخه يوم السبت عندما يواجه ريال مدريد في باريس.