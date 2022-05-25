ساوثغيت: لعب مباراة إنجلترا وإيطاليا بلا جمهور "أمر محرج"

يعتقد غاريث ساوثغيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم أن هناك حرجا في إنجلترا لإقامة المباراة التي تجمع بين صاحب الأرض وإيطاليا في دوري أمم أوروبا الشهر المقبل بدون جمهور.
وستقام المباراة، التي تعد بمثابة تكرار لنهائي يورو 2020، على ملعب مولينيو في مدينة وولفرهامبتون بدون جمهور، بعدما عاقب الاتحاد الأوروبي للعبة "يويفا" الاتحاد الإنجليزي بسبب مشاكل الجماهير التي حدثت في المباراة التي خسرها المنتخب الإنجليزي على ملعب ويمبلي ون في نهائي اليورو.
واجتاحت الجماهير الملعب بدون تذاكر ودخلت في معارك مع المشرفين عندما خسر المنتخب الإنجليزي بركلات الترجيح، وتلقى المنتخب الإنجليزي عقوبة إقامة مباراتين بدون جمهور إحداها موقوفة النفاذ من قبل يويفا.
وعند سؤاله عما إذا كان الاتحاد الإنجليزي حصل على عقوبة مخففة، أثناء إعلانه قائمة المنتخب لفترة التوقف الدولي، كان ساوثغيت صريحا بشأن سمعة كرة القدم الإنجليزية.
وقال ساوثغيت : حسنا، حصلنا على إنذار، ألسنا كذلك؟ لذلك، نحن في هذا الوضع. نشعر بالحرج الآن لإقامة المباراة بدون جمهور.
وأضاف : عادة، عندما تشاهد مثل هذه الأشياء تحدث في الخارج، كلنا نعتبرها أنها مشكلة شخص آخر، وكيف يجب على هذه الدولة أن تتعامل مع هذا الأمر والآن نحن في هذا الوضع وهذا ليس جيدا لبلادنا.
وأضاف : بكل وضوح كرة القدم عليها مسؤولية، فعندما تحدث هذه الأشياء في بيئتنا، يجب أن نبذل أقصى ما عندنا لمحاولة التأكد من عدم حودث مثل هذه الأمور مرة أخرى.
ويلعب المنتخب الإنجليزي أربع مباريات في دوري الأمم في يونيو، خارج أرضه أمام المجر وألمانيا، قبل أن يواجه إيطاليا والمجر على أرضه.
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