صلاح يؤكد بقاءه مع ليفربول.. ومخاوف من رحيله "مجاناً"

أكد المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي استمراره مع الفريق الموسم المقبل على الرغم من بقاء عام واحد على نهاية عقده مع النادي، وسط مخاوف أن ينتقل مجاناً بعد 6 أشهر من الآن.

ولم ينجح ليفربول وصلاح بالوصول إلى اتفاق لتمديد التعاقد ما أثار الكثير من القلق داخل النادي الأحمر، كون الهداف المصري بات مطمعاً للعديد من الأندية الأوروبية الكبيرة مثل ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين.

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وقال صلاح يوم الأربعاء في مؤتمر صحافي: لا أريد أن أكون أنانيا وأتحدث عن عقدي، قلت ذلك سابقاً وأقوله الآن، أنا أركز على الفريق خصوصاً في هذا الأسبوع المهم الذي ينتظرنا خلاله نهائي دوري أبطال أوروبا.

وواصل: لا أريد التحدث عن العقد وتمديده الآن، أمامنا وقت طويل، بالتأكيد سأبقى في ليفربول الموسم المقبل، وسنرى ما يحدث بعد ذلك.

وانتقل صلاح إلى ليفربول في صيف 2017 وفاز معه ببطولة الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.