مينامينو ينتظر نهائي دوري الأبطال لتحديد مستقبله

سينتظر الدولي الياباني تاكومي مينامينو إلى ما بعد مواجهة ليفربول مع ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في باريس يوم السبت قبل التفكير في مستقبله مع النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز.



وصل اللاعب البالغ عمره 27 عاما إلى آنفيلد قادما من سالزبورغ في يناير 2020 لكنه شارك بديلا في معظم المناسبات مع فريق المدرب يورغن كلوب خلال الموسم الحالي حيث نافس ليفربول على أربعة ألقاب.



وربطت تكهنات مينامينو باحتمال الانتقال لأندية أخرى بعد تسجيله 10 أهداف في 24 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم لفريق ليفربول الذي فشل يوم الأحد في إضافة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز إلى كأس رابطة الأندية الإنجليزية وكأس الاتحاد الإنجليزي.



ونقلت وكالة "كيودو" للأنباء عن مينامينو قوله: تنتظرني أيضا مباريات مع منتخب اليابان في يونيو ولن يكون هناك وقت للراحة ، لكنني سأفكر في مستقبلي بعد نهائي دوري أبطال أوروبا. أركز أولا على مباراة النهائي.



وخاض مينامينو أربع مباريات في دوري أبطال أوروبا حتى الآن هذا الموسم ويأمل أن يدخل التاريخ أمام فريق المدرب كارلو أنشيلوتي مطلع الأسبوع المقبل.



وقال صانع اللعب الذي ساعد منتخب اليابان على التأهل لكأس العالم في نوفمبر المقبل : لم يشارك أي لاعب من اليابان من قبل في نهائي دوري أبطال أوروبا وأريد أن أفعل ذلك.



وحصيلة مينامينو من الأهداف هذا الموسم هي الأفضل له منذ انتقاله إلى إنجلترا حيث يسعى بقوة لاقتحام تشكيلة المدرب كلوب الأساسية.



وقال : عندما تحاول إثبات نفسك في فترة زمنية محدودة ، فإن تسجيل الأهداف هو الخيار الوحيد، لقد كنت في كامل تركيزي هذا الموسم.

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