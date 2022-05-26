أوزيل يرغب باللعب في الدوري الإندونيسي

أعرب الألماني مسعود أوزيل لاعب ريال مدريد الإسباني وأرسنال الإنجليزي سابقا عن رغبته في اللعب في الدوري الإندونيسي لكرة القدم عبر بوابة بالي يونايتد، مشيرا إلى إعجابه بالطقس الجيد وجمال الجزيرة.

وقال أوزيل في تصريحات صحافية من جاكرتا خلال ترويجه لخط ملابس محلي: مازلت مرتبطا بعقد مع فناربخشة وأشعر بالسعادة هناك، لكن إذا سنحت لي فرصة اللعب في إندونيسيا سيكون عبر بوابة بالي يونايتد، الإجابة سهلة، الطقس جيد والجزيرة جميلة.

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ودخل أوزيل في صدام مع المدرب المؤقت لفناربخشة، إسماعيل كارتال، لتتوقف مسيرته مع النادي التركي الذي انضم إليه في يناير من العام الماضي عقب 8 أعوام قضاها مع أرسنال اللندني.