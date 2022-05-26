إبراهيموفيتش: لعبت 6 أشهر بلا رباط صليبي في ركبتي

كشف السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش يوم الخميس أنه لعب بلا رباط صليبي في ركبته اليسرى خلال الأشهر الستة الماضية، كونه كان مصمماً على الوفاء بوعده لميلان بالفوز بأول ألقابه ببطولة الدوري الإيطالي منذ 11 عاماً.

وخضع المهاجم السويدي المخضرم إلى عملية جراحية في ركبته بمدينة ليون الفرنسية سيغيب على إثرها تتراوح بين 7 و8 أشهر.

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وكتب زلاتان على "إنستغرام" يوم الخميس: لعبت بدون الرباط الصليبي الأمامي في ركبتي اليسرى خلال الأشهر الستة الماضية، ركبتي كانت منتفخة للغاية وأخذت أكثر من 20 حقنة في 6 أشهر.

وأضاف: كنت أجفف ركبتي مرة في الأسبوع، اتناول مسكنات الآلام يومياً، بالكاد كنت أنام بسبب الألم، حتى في التمارين لم أتمرن أكثر من 10 مرات بسبب الإصابة.

وختم: كان لدي هدف واحد، وهو جعل زملائي والمدرب ستيفانو بيولي أبطالاً لإيطاليا لأنني وعدتهم، واليوم لدي رباط صليبي جديد وبطولة أخرى.