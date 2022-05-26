معارضة واحتجاج.. كندا تلغي مباراتها الودية مع إيران

أعلن الاتحاد الكندي لكرة القدم يوم الخميس عبر حسابه الرسمي على "تويتر" أن المنتخب الوطني للرجال ألغى مباراة ودية كانت مقررة الشهر المقبل مع إيران بعد معارضة واسعة النطاق.



ولم يذكر الاتحاد الكندي أي سبب لإلغاء المباراة التي كان من المقرر إقامتها في الخامس من يونيو في فانكوفر وكانت ستصبح المباراة الأولى التي تلعبها كندا على أرضها منذ مارس حين تأهلت لنهائيات كأس العالم في قطر المقررة بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر.



وأثارت المباراة معارضة كبيرة من السياسيين وعائلات الكنديين الذين لقوا حتفهم على متن طائرة ركاب أوكرانية أسقطها الحرس الثوري الإيراني بالقرب من طهران في يناير 2020.



وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو قد قال أيضا إنه يشعر أن دعوة المنتخب الإيراني إلى كندا "فكرة سيئة".



وأصدر فريق تحقيق كندي تقريرا في منتصف 2021 اتهم فيه إيران بالتهور في إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية، واعترفت إيران بأنها أسقطت الطائرة بعد وقت قصير من إقلاعها من طهران وألقت باللوم على "خطأ كارثي" ارتكبته القوات التي كانت في حالة تأهب قصوى خلال مواجهة مع الولايات المتحدة.

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