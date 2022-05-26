مورينيو يقود روما إلى أول بطولة أوروبية في تاريخه

توج فريق روما الإيطالي بلقب دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم، وذلك عقب تغلبه على فينورد الهولندي 1 – صفر يوم الأربعاء في المباراة النهائية التي أقيمت في العاصمة الألبانية تيرانا، محققا بذلك أول لقب من البطولة الجديدة من الاتحاد الأوروبي للعبة "يويفا".

وسجل نيكولو زانيولو لاعب روما الهدف الوحيد في الدقيقة 32، ليحقق أول لقب أوروبي في تاريخه.

وسبق لروما الخسارة في نهائي كأس أوروبا للأندية الأبطال (دوري أبطال أوروبا حاليا) عام 1984 أمام ليفربول الإنجليزي، ونهائي كأس الاتحاد الأوروبي (الدوري الأوروبي حاليا) في عام 1991 أمام إنتر ميلان.

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من جانبه، نجح البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني للفريق الإيطالي، في تحقيق خامس لقب أوروبي في مسيرته التدريبية، حيث سبق له الفوز بلقب كأس الاتحاد الأوروبي ودوري أبطال أوروبا مع بورتو البرتغالي في عامي 2003 و2004 على الترتيب، ودوري أبطال أوروبا مع إنتر ميلان الإيطالي عام 2010، والدوري الأوروبي عام 2017 مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، محققا بذلك العلامة الكاملة حيث خاض خمسة نهائيات أوروبية وفاز بها جميعا.