يونايتد يواجه أتلتيكو ودياً في أوسلو

أعلن نادي مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الخميس أنه سيلتقي مع أتلتيكو مدريد الإسباني في مباراة ودية في إطار الاستعداد لانطلاق الموسم الكروي المقبل في العاصمة النرويجية أوسلو.
وستقام المباراة في ملعب أوليفال يوم 30 يوليو المقبل بين الفريقين اللذين التقيا في دور 16 بدوري أبطال أوروبا في وقت سابق من الموسم الحالي قبل فوز أتلتيكو 2-1 في النتيجة الإجمالية للقائي الذهاب والإياب.
وقبل المواجهة الودية مع أتلتيكو سيلتقي يونايتد مع مواطنه ليفربول في تايلاند يوم 12 يوليو المقبل ثم يسافر إلى أستراليا لمواجهة ملبورن فيكتوري الأسترالي في 15 من الشهر نفسه ثم اللعب أمام كريستال بالاس اللندني بعدها بأربعة أيام.
وأنهى مانشستر يونايتد موسم الدوري الإنجليزي الممتاز الحالي محتلا المركز السادس برصيد 58 نقطة وهي أدنى حصيلة له خلال حقبة الدوري الممتاز بينما أنهى أتلتيكو مدريد الموسم المحلي في إسبانيا في المركز الثالث.
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