سلاح ريال مدريد "السري" أمام النهائي الأوروبي الثامن

يستعد أنطونيو بينتوس، المعد البدني لريال مدريد، لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثامنة في مسيرته، ويتطلع إلى تحقيق لقبه الخامس أيضا، بعدما فاز بثلاثية متتالية مع فريق العاصمة الإسبانية ولقب آخر مع يوفنتوس الإيطالي.



ووصفت وسائل الإعلام بينتوس بـ"الجندي المجهول"، بعد وصول ريال مدريد إلى نهائي دوري الأبطال، عقب تحقيق "ريمونتادات" تاريخية أمام كلا من باريس سان جيرمان في دور الـ 16، وتشيلسي ضمن ربع النهائي، وأيضا مانشستر سيتي بالمربع الذهبي، والعامل المشترك في تأهل ريال مدريد أن العودة كانت في الدقائق الأخيرة، وهو ما جعل الأنظار تتجه صوب "البطل الخفي".



ولد الإيطالي أنطونيو بينتوس في 26 سبتمبر 1962 بمدينة تورينو، ويعد من أفضل مدربي اللياقة في العالم بالوقت الحالي، درب العديد من فرق كرة القدم وعمل أيضا مع رياضيين في ألقاب القوى والجودو.



حصل بينتوس على شهادة في النشاط البدني وعلوم الرياضة من جامعة كلود برنارد في ليون الفرنسية، ويعرف باسم "الرقيب" لقسوة أسلوبه، خاصة في فترة التحضيرات قبل انطلاقة الموسم.





وأصبح الإيطالي مدربا بدنيا لأول مرة في 1986 وذلك في نادي SDA Settimo ببلده حتى 1991، وفي ذات العام استعان نادي يوفنتوس بخدماته لتحسين اللياقة البدنية للاعبيه، وتواجد مع الفريق لغاية 1998، شهدت الفترة تواجد "البيانكونيري" في نهائي دوري أبطال أوروبا ثلاثة مرات متتالية، وحقق الفريق الإيطالي اللقب في 1996 على حساب أياكس الهولندي، ثم خسر نهائيين متتالين بعد ذلك ضد بوروسيا دورتموند "1997" وريال مدريد "1998".



وانتقل بينتوس إلى تشيلسي الإنجليزي واستمر معهم لموسمين 1998-2000، وعاد لمدة موسم إلى إيطاليا وتولى تدريب أودينيزي، قبل أن يبدأ رحلة جديدة في فرنسا مع موناكو لـ 4 سنوات، شهدت وصول النادي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2004، إلا أنه لم يحقق البطولة بعدما فاز بورتو بثلاثية دون مقابل.

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ومر المدرب الإيطالي بالعديد من الفرق بعد ذلك، حيث عاد إلى يوفنتوس ومن ثم وست هام الإنجليزي ومارسيليا الفرنسي، إضافة إلى باليرمو الإيطالي وسندرلاند الإنجليزي، ثم بدأ فترة تاريخية جديدة في ريال مدريد مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، الذي استعان ببينتوس لأنه سبق وتدرب تحت إشرافه عندما كان لاعبا في يوفنتوس.



وخلال السنوات الثلاث التي قضاها في مدريد، نجح بينتوس في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا ثلاثة مرات متتالية 2016 و 2017 و 2018 أمام أتلتيكو مدريد ويوفنتوس وليفربول، وكانت لياقة لاعبي الفريق مفتاح الظفر بالألقاب الثلاثة المتتالية.



ومع اعتذار زيدان عن تدريب نادي العاصمة الإسبانية، عاد بينتوس إلى بلاده وعمل في الجهاز الفني المساعد لإنتر ميلان مع أنطونيو كونتي، وتمكن من مساعدة الفريق في الفوز بلقب الدوري الإيطالي وحرمان يوفنتوس من تحقيق الدوري للمرة العاشرة على التوالي.





وأعاد ريال مدريد بينتوس لتولى الجانب البدني للفريق في 4 يونيو 2021، ومنحه صلاحيات كاملة وملف إعداد جميع لاعبي النادي، مع مواطنه كارلو أنشيلوتي، مدرب الفريق، ومع عودة بينتوس حظي ريال مدريد بموسم مميز حقق خلاله لقب الدوري الإسباني وكأس السوبر، وبإمكان الفريق الظفر بالبطولة الأوروبية للمرة الرابعة عشر في تاريخه، يوم السبت.



ويعرف عن بينتوس أنه مدرب شديد الانضباط، صارم في نهجه وتمكن أسلوبه من الوصول إلى أعلى جاهزية من اللياقة البدنية للاعبين الذين عمل معهم، وقال عنه المهاجم الإسباني فرناندو مورينتس في تصريحات لـ "ماركا": إنه لطيف لكنه حقير في العمل، كان وزني 83 كيلو غراما، وجعلني أنزل إلى 79 كيلو غراما في ثلاثة أسابيع عندما كنت في موناكو، لم أكن أبدا جائعا كما كنت معه.



وتحت إدارته، خاض مودريتش "36 عاما" 43 مباراة في الموسم الجاري بمعدل 3255 دقيقة لعب، ولم يغب إلا عن 9 مباريات، من ضمنها 4 مباريات بسبب الإصابة، ولقاء بسبب تعرضه للبرد، ومواجهتان لإصابته بفيروس كورونا، ولقاء فضل أنشيلوتي أراحته وآخر لتراكم الإنذارات.





وسلطت الأضواء بشكل واسع على المعد البدني لريال مدريد، بعد تأهل فريقه إلى النهائي على حساب مانشستر سيتي، حيث أظهرت بيانات مباراة إياب نصف النهائي، أن الاستجابة الجسدية للفريق في لحظات الطلب القصوى كانت أحد العوامل الحاسمة أمام النادي الإنجليزي.



على الرغم من أن مانشستر سيتي قطع العديد من الكيلومترات، إلا أن جهود ريال مدريد كانت ذات جودة أعلى، حيث تفوق الفريق الإسباني في سباقات السرعة التي تزيد عن 21 كيلومترا في الساعة وبسرعة تزيد عن 24 كيلومترا في الساعة، وكانت نسبة جهد الفريق أعلى بـ 5.45% من فريق بيب غوارديولا، علما بأن سباقات السرعة ككل كانت لصالح ريال مدريد بفارق أكثر من 10%.



وظهرت نتائج عمل بينتوس في كريم بنزيمة أيضا، ففي سن الـ "34" عاما حقق الفرنسي أفضل موسم تهديفي طوال مسيرته برصيد 44 هدفا في 45 مباراة، وشارك في 81% من مباريات ريال مدريد بالموسم الجاري.





وقبل إقلاع طائرة ريال مدريد إلى العاصمة الفرنسية باريس، يوم الخميس، لخوض النهائي مساء السبت، أجرى بينتوس مقابلة مع صحيفة "آس" الإسبانية، وقال عن علاقته بفلورنتينو بيريز، رئيس النادي: عندما اتصل بي للعودة قال لي "أريد فريقا بكثافة أكبر" وطلبت منه ألا يقلق.



وعن طريقته التي يستخدمها: أدفع اللاعبين للوصول إلى أقصى الحدود، لكن باحترام، وأعلم أنهم يكرهونني أحيانا.