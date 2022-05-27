كلوب يعلن جاهزية تياغو وفابينيو لنهائي دوري أبطال أوروبا

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول يوم الجمعة إن ثنائي خط الوسط تياغو ألكانتارا وفابينيو في حالة بدنية جيدة وباتا جاهزين للمشاركة في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام ريال مدريد.

واستبدل تياغو بسبب مشكلة عضلية في الشوط الأول من المباراة الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد أمام ولفرهامبتون واندررز ولم يلعب فابينيو منذ أن تعرض لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية خلال الفوز 2-1 على أستون فيلا في 10 مايو.

مادة اعلانية

وزف كلوب، الذي كان متشائما الأسبوع الماضي بشأن تياغو وقال إنه من المحتمل أن يغيب عن لقاء باريس يوم السبت، البشرى إلى جماهير ليفربول في مؤتمر صحافي في استاد فرنسا.

وأبلغ كلوب الصحافيين "يبدو الأمر جيدا لكل من تياغو وفابينيو. فابينيو تدرب بشكل طبيعي، تدرب تياغو مع الفريق وسوف يتدرب اليوم وبعد ذلك سننطلق من هناك. الحالة المزاجية جيدة جدا، أنا متحمس جدا لوجودنا هنا. بدأ يراودني الشعور بالمكان والملعب".

وتم فرش عشب جديد في استاد فرنسا الدولي في وقت سابق هذا الأسبوع وكان لدى كلوب بعض المخاوف. وتم تجهيز الملعب على عجل لمباراة النهائي بعد تجريد سان بطرسبرغ من حق استضافة المباراة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية.

وقال كلوب "عادة عندما يبدو الملعب جديدا، فهذه أخبار جيدة. لكن ليس في هذه الحالة لأن العشب أصبح جديدا منذ أمس فقط. سيكون لدينا حصة تدريب عادية وسنرى. لقد شاهدت الحكام في جلسات المران الخاصة بهم وبدا أن الكرة تتحرك بشكل طبيعي. اعتقد شخص ما أنها ستكون فكرة جيدة لتقديم أرضية جديدة في اليوم السابق للمباراة، لكن الفريقين سيلعبان في نفس الظروف".

ويعتقد كلوب أن ريال مدريد سيكون لديه أفضلية طفيفة بسبب خبرته الكبيرة بعد أن وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة في تسعة مواسم.

وقال كلوب "إذا نظرتم إلى الطريقة التي عاد بها ريال مدريد في نتيجة المباريات الأخيرة سأقول إنهم مرشحون" في إشارة إلى مواجهات ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان وتشيلسي ومانشستر سيتي في الجولات السابقة. أريد أن نكون على نفس المستوى في هذا النوع من الأشياء. أتمنى أن نلعب بشخصيتنا وطريقتنا في النهائي - إذا كنا في قمة مستوانا سيكون من الصعب هزيمتنا. شاغلي الرئيسي هو أن نلعب بطريقتنا ونثق في أنفسنا".

ويعتقد كلوب أن فريقه "تطور" منذ هزيمته 3-1 أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 ولن يكون لتلك المباراة أي تأثير على مباراة السبت.

وقال "لعبنا في تلك الليلة ووقفت الظروف ضدنا. عاد لاعبون رئيسيون وقتها من الإصابة. أصيب محمد (صلاح) وأصيب حارس المرمى بارتجاج في المخ. حدثت أشياء. عليك أن تتعلم من أجل الفوز. تطور الأولاد بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية. نحن جزء من ناد كبير. ما حدث في 2018 كان مهما ولكن (الفوز باللقب في) 2019 كان أكثر أهمية".