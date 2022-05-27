ليفربول يستشعر "أدمغة" لاعبيه قبل لقاء ريال مدريد

استعان ليفربول الإنجليزي بأجهزة مراقبة الدماغ في تدريبات الفريق، يوم الخميس، وذلك قبل مواجهة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا، مساء السبت، بالعاصمة الفرنسية باريس.



ويبحث وصيف الدوري الإنجليزي عن ميزة تمكنه من التغلب على الفريق الفائز باللقب الأوروبي "13 مرة"، وتحقيق ثلاثية في الموسم الحالي بعد الفوز بكأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي.





وكشف صحيفة "الصن" البريطانية، أن لاعبي المدرب يورغن كلوب يستخدمون أجهزة استشعار الدماغ، على أمل أن تمنحهم التكنولوجيا المتطورة من عالم أعصاب ألماني ميزة في النهائي.

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ويهدف المدرب الألماني كلوب إلى التفوق من خلال تقنية التفكير المستقبلي، وهي من أفكار الدكتور نيكلاس هاوسلر وشريكه في العمل باتريك هانتشك.



وأظهرت صور تدريبات "الريدز" ارتداء الظهيرين ترينت ألكسندر أرنولد وكوستاس تسيميكاس المعدات الخاصة بالتقنية.



وأوضحت الصحيفة أن الأقطاب الكهربائية المثبتة على أغطية الرأس يمكن أن تقدم بيانات محددة للاعبين الفرديين، وتساعد النادي على تعديل برنامج التدريب الخاص بهم ولكل شخص.





ويتعاون ليفربول مع الشركة منذ أغسطس الماضي، وعمل كلوب في البداية على استخدام التقنية بهدف تحسين الكرات الثابتة للفريق، ويسدد كلا من أرنولد وتسيميكاس الكرات الثابتة بانتظام.



وأضافت الصحيفة: من الواضح أن كلوب حريص على تحقيق كل ميزة ذهنية يمكن الاستفادة منها في النهائي ضد ريال مدريد.