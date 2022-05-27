ليفربول يستهدف إعادة ريال مدريد لوصافة "الأبطال" بعد 41 عاماً

يأمل نادي ليفربول الإنجليزي يوم السبت إلى إعادة ذكريات نظيره الإسباني ريال مدريد المؤلمة في النهائيات الأوروبية، عندما يجمعهما النهائي الثلاث للبطولة القارية الكبرى.

وكان ريال مدريد وصل إلى نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا 2022 بتجاوزه أندية باريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي ومانشستر سيتي الإنجليزيين تباعا في الأدوار الإقصائية، فيما أقصى ليفربول كلا من إنتر ميلان الإيطالي وبنفيكا البرتغالي وفياريال الإسباني ليكون النهائي الثالث بين الطرفين في البطولة الكبرى.

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وسيسعى ليفربول إلى تكرار نتيجة حدثت بين الفريقين قبل 41 عاما عندما شهد نهائي تلك النسخة فوز "الريدز" بهدف دون رد سجله ألان كينيدي ليحرم "الميرينغي" حينها من بطولته السابعة إلا أن الأخير ومنذ تلك المواجهة وصل إلى النهائي 7 مرات لاحقة توج فيها جميعها دون الخسارة في أي نهائي، كما حقق البطولة 3 مرات متتالية لأول مرة في تاريخها في أعوام 2016 و2017 و2018.

وكان النهائي السابق الذي جمع الفريقين يعود إلى 2018 حينها فاز العملاق الإسباني بأهداف الفرنسي كريم بنزيمة والويلزي غاريث بيل، فيما سجل ماني هدف فريقه الوحيد، ويعرف ذلك اللقاء بالمباراة التي شهدت خروج المصري محمد صلاح مصابا على مستوى الكتف بسبب تدخل من الإسباني سيرخيو راموس.

ومنذ تحقيقه بطولة دوري أبطال أوروبا 2019 على حساب توتنهام الإنجليزي يأمل ليفربول التتويج ببطولته السابعة ومعادلة نادي ميلان الإيطالي بالعدد والاقتراب خطوة من ريال مدريد أكثر الأندية تحقيقا للبطولة.